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Bicicrocista colombiano está en coma en Francia: su familia pide ayuda para viajar

El ciclista Robinson Meza Montoya se cayó mientras entrenaba en territorio francés. Hay una Vaki para que su madre viaje.

  • El deportista Robinson Meza Montoya ha representado a Colombia en diferentes competencia internacionales. Foto: tomada del Instagram de @robinmezabmx
    El deportista Robinson Meza Montoya ha representado a Colombia en diferentes competencia internacionales. Foto: tomada del Instagram de @robinmezabmx
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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El deportista colombiano Robinson Meza Montoya está hospitalizado en Francia. El bicicrocista criollo –practica BMX Free Style–, entrenaba en territorio europeo para representar al país cuando se chocó contra un par de compañeros mientras hacía un movimiento en la pista llena de rampas en la que se ejecuta su actividad.

Meza Montoya cayó mal. Se golpeó varias partes del cuerpo. Sufrió fracturas en las piernas, los brazos y la cabeza. El golpe fue tan fuerte que, a pesar de tener puesto el casco y otros elementos de protección, el atleta perdió el conocimiento.

Los compañeros que estaban con él en territorio francés lo llevaron al hospital. Allí, de acuerdo con información que conoció este diario, permanece interno en la Unidad de Cuidados Intensivos porque está en estado de coma desde hace tres días.

¿Cómo pueden ayudar a la familia de Robinson?

La situación médica de Robinson es delicada. Por eso, requiere que se tomen decisiones importantes, que solo competen a un familiar. Por eso, los compañeros del deportista están haciendo una vaki para que Debora Montoya, la madre del atleta, pueda viajar a territorio francés.

No por capricho. La sanidad francesa requiere la presencia de la progenitora para poder proceder con intervenciones que ayuden a mejorar su salud. Por eso, están recogiendo fondos que serán utilizados en su desplazamiento, alojamiento, entre otras cosas, para que pueda acompañar el proceso de su hijo en Europa.

Al momento de publicación de esta nota, se han recogido 7’652.743 millones de pesos colombianos. Eso, aunque es una buena cifra, aún no alcanza para lograr el cometido al que esperan llegar los amigos del deportista. Esperan más ayuda de parte de los colombianos y de las entidades gubernamentales.

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¿Qué deportista colombiano sufrió un grave accidente en Francia?
El bicicrocista colombiano Robinson Meza Montoya.
¿Cómo ocurrió el accidente de Robinson Meza Montoya en pista?
Chocó contra un par de compañeros mientras realizaba un movimiento en la pista llena de rampas durante un entrenamiento en territorio francés.
¿Cuál es el estado de salud actual de Robinson Meza Montoya?
Se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y en estado de coma desde hace tres días.

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