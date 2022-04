Freddy Rincón, el hombre que a punta de garra, jerarquía, velocidad, técnica y una fantástica eficacia por poco hace paralizar de la emoción los corazones de cientos de colombianos en el Mundial de Italia-90, falleció este miércoles a los 55 años de edad. A las 11:34 de la noche, Laureano Quintero, director médico de la Clínica Imbanaco de Cali, confirmó la triste noticia.

Un lamentable accidente de tránsito en la madrugada del 11 de abril en la capital vallecaucana, y que le produjo un trauma craneal severo, puso al mundo del fútbol a orar por la salud del exfutbolista, pero finalmente este ícono del balompié nacional, que jugó en el Real Madrid, fue figura con Colombia y se consagró campeón en la tierra de los pentacampeones del mundo, perdió su vida.

Rincón es recordado, entre muchos de sus logros, por el gol que le marcó a Alemania en el Mundial italiano y que le dio la agónica clasificación al país a los octavos de final del certamen.

Pasan los años, y el video de esa brillante jugada ante el equipo que posteriormente salió campeón cobra más relevancia. Hace erizar la piel repetición tras repetición en medio del júbilo que despertó Freddy al concretar por debajo de los pies del arquero germano Bodo Illgner luego de entender a la perfección la estratégica jugada con El Pibe Valderrama.

“(...) Rincón pegó unas zancadas de jirafa y quedó solo ante Illgner, el guardameta alemán. Illgner tapa el arco. Entonces Rincón no pateó la pelota: la acarició. Y ella se deslizó, suavecita, por entre las piernas del arquero, y fue gol, escribió Eduardo Galeano en su libro El Fútbol a Sol y Sombra.

La acción quedó inmortalizada y mucho más cuando las esperanzas de avanzar a la siguiente ronda se habían esfumado después de recibir minutos antes un gol de los alemanes. Esta vez, la esperanza de volver a ver despierto a Rincón se esfumó cuando el médico Quintero, acompañado por Steven y Sebastián, hijos de Freddy, indicó que, pese a todos los esfuerzos de su equipo de trabajo, Rincón había fallecido.

La historia del “Coloso”

Freddy Eusebio Rincón Valencia, quien fue sometido a una cirugía debido a sus graves lesiones cerebrales tras el percance de tránsito en el sur de Cali, es considerado una de las glorias del fútbol colombiano.

El espigado deportista de 1,94 metros de estatura, a quien el frío de Bogotá cuando llegó a Santa Fe bajo la dirección de Jorge Luis Pinto lo hizo pensar algunas veces si en realidad servía para el fútbol, finalmente superó adversidades y gracias a su talento como volante ofensivo o mixto, con una facilidad pasmosa para lanzarse al ataque gracias a su condición física y mantener un olfato goleador, escaló alto en el deporte.

El exjugador, que se inició en el Atlético Buenaventura en 1984, y quien por su imponente figura fue apodado el Coloso de Buenaventura, se convirtió en el primer futbolista del país en jugar para el Real Madrid de España (1995-1996), ganar el primer Mundial de Clubes con Corinthians como capitán (2000) y participar en tres Mundiales (Italia 1990, EE.UU. 1994 y Francia 1998).

Y saber que su mamá, Rufina Valencia quería que siguiera estudiando ya que decía que el fútbol era un deporte para vagos.

Rápido impuso categoría

Freddy puso su firma en la historia del fútbol colombiano con goles históricos, pasos por equipos internacionales y una carrera de entrenador.

Rincón nació el 14 de agosto de 1966 en Buenaventura. Desde pequeño mostró gran interés por ‘la pecosa’. Sus primeros pasos los dio en el Atlético de Buenaventura. Un veedor de Santa Fe se dio cuenta del potencial que tenía y lo envió a Bogotá para que probara suerte.

En 1986 se integró a las inferiores del ‘León’.

Luego de jugar algunos preliminares tuvo su debut con la primera en este mismo año ante el Junior de Barranquilla, de la mano de Pinto. En su debut marcó dos goles. Desde ese momento nació su gran carrera.

Tras jugar un par de buenas temporadas con el cardenal, Freddy Eusebio fue fichado por el América en 1990.

Con los ‘Diablos rojos’ consiguió dos títulos nacionales y tuvo una destacada participación en la Copa Libertadores con amplia cuota goleadora.

La potencia del vallecaucano era algo que llamaba la atención en el mundo del fútbol. Fue por eso que pudo dar su primer salto internacional al Palmeiras de Brasil.

En el ‘Verdao’ fue campeón del torneo Paulista y del Brasileirao. En 1995 le puso su segundo sello internacional al pasaporte cuando fue reclutado por el Nápoli de Italia. En ‘Los Azules’ disputó 28 partidos y marcó siete goles.

Su primera experiencia en Europa llegó cargada de buenas noticias. En el verano del 95 se convirtió en el primer colombiano en integrarse a las filas del Real Madrid. El entrenador Jorge Valdano solicitó a la directiva el fichaje del vallecaucano y llegó al ‘merengue’ por 4 millones de euros. Sin embargo, Rincón no tuvo un buen paso en la escuadra española. El colombiano no se pudo adaptar bien al equipo y tuvo unos números no muy favorables. Fueron 14 apariciones en Liga, una en Copa del Rey, dos en Supercopa de España y cuatro en Champions League. Anotó solo un gol. Desde la tribuna fue víctima de improperios racistas, pero esto, como aseguró en su momento, jamás lo afectó.

Luego, Freddy se devolvió a Brasil para ser parte del Corinthians. En el equipo paulista se convirtió en estandarte y fue uno de los colombianos más recordados, no solo por ganar varios títulos, sino por conseguir el primer Mundial de Clubes para este equipo en el año 2000 siendo el capitán.

Leyenda de la ‘Tricolor’

Freddy marcó una historia importante en la Selección Colombia. Hizo parte de la generación dorada del combinado nacional que logró clasificarse a tres mundiales consecutivos: Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

En este último se consideró como una “fracaso” para algunos y el ‘Coloso’ decidió dar un paso al costado en la Tricolor, pero volvió a ser llamado a un par de partidos de eliminatorias para el Mundial de Corea y Japón 2002. Con la camiseta de la Selección, Freddy anotó 17 goles. El más recordado fue el que le marcó a Alemania al último minuto en Italia 90.

El 5 de septiembre de 1993 es una de las noches más recordadas por muchos amantes del balompié nacional por el famoso 0-5 de Colombia contra Argentina. En ese encuentro Freddy concretó dos tantos.

Las controversias en su vida

Rincón, quien fue incluido en la circular roja de Interpol en 2007, la cual fue despachada a 186 países, fue investigado por los delitos de narcotráfico y lavado de activos, ya que presuntamente tuvo nexos con el también bonaverense Pablo Rayo Montaño. Sin embargo, en 2016 fue absuelto de todos los cargos.

Entrenador y empresario

Luego de retirarse como jugador, Freddy se dedicó al mercado inmobiliario al tener varios edificios en Panamá y Brasil.

Como entrenador se desempeñó en varios equipos chicos de Brasil. En 2019 fue asistente de Jorge Luis Pinto en Millonarios.

Por último, Rincón se desempeñaba como comentarista de televisión y en otras funciones se dedicaba como cazador de jóvenes talentos del fútbol. Su historia fue tan inspiradora, que se le rindió homenaje retratando su vida y carrera futbolística en la serie producida por Caracol Televisión conocida como La Selecc1ón, entre 2013 y 2014.

Hoy Colombia y el mundo del fútbol están de luto tras la muerte del “Coloso del Pacífico”. Descansa en paz, Freddy