Richard Ríos ya tiene nuevo club y debutará ante el equipo de Cristiano Ronaldo

Richard Ríos tiene nuevo equipo. Este miércoles, Al Ittihad confirmó oficialmente la incorporación del volante antioqueño, quien jugará cedido durante una temporada en el fútbol de Arabia Saudita, después de llegar a un acuerdo con Benfica. La operación no contempla una opción de compra, por lo que, en principio, el colombiano regresará al club portugués a mediados de 2027. “Un colombiano para levantar tu ánimo y controlar tu mediocampo”, fue el mensaje con el que el conjunto saudí presentó a Ríos a través de sus redes sociales, acompañado de un video de bienvenida para el futbolista de 26 años. El mediocampista llega al fútbol saudí después de disputar recientemente el Mundial con la Selección Colombia y tras poco más de una temporada en Europa. Su llegada a Al Ittihad representa un nuevo capítulo en una carrera que ha tenido un crecimiento importante durante los últimos años.

¿Cuánto pagó Al Ittihad por Richard Ríos? Aunque ninguno de los clubes involucrados entregó oficialmente detalles económicos del acuerdo, en los últimos días trascendió que Al Ittihad habría desembolsado 3 millones de euros por el préstamo del futbolista. Además, el equipo saudí asumiría la totalidad de su salario, con una mejora considerable respecto a las condiciones que tenía en Benfica. Ríos tiene contrato vigente con el conjunto portugués hasta 2030, por lo que su salida hacia Arabia Saudita es, por ahora, temporal. Al finalizar la temporada de cesión deberá regresar a las Águilas, salvo que posteriormente aparezca una nueva posibilidad para definir su futuro. Un nuevo reto después de su paso por Benfica El colombiano deja provisionalmente el fútbol europeo después de disputar 51 partidos con Benfica, en los que marcó ocho goles. Su paso por Portugal le permitió consolidarse en el fútbol de alto nivel y sumar experiencia internacional, aunque ahora afrontará un desafío diferente en una liga que en los últimos años ha atraído a importantes figuras del fútbol mundial. Para Ríos también será una oportunidad de tener continuidad y protagonismo en un equipo que aspira a pelear por los principales objetivos del fútbol saudí. El sexto club en la carrera de Ríos Al Ittihad será el sexto equipo profesional en la carrera de Richard Ríos. Antes de llegar a Arabia Saudita, el mediocampista vistió las camisetas de Flamengo, Mazatlán de México, Guarani, Palmeiras y Benfica. El volante antioqueño ha tenido una evolución particular. Después de sus primeros pasos en Brasil, su carrera tomó impulso hasta convertirse en uno de los futbolistas colombianos con mayor proyección internacional. Ahora tendrá su primera experiencia en el fútbol de Arabia Saudita, donde compartirá vestuario con jugadores de recorrido internacional.

Al Ittihad ya piensa en el partido contra Cristiano Ronaldo El nuevo equipo de Ríos ocupa actualmente la quinta posición de la Liga de Arabia Saudita y cuenta en su plantilla con futbolistas como Danilo Pereira, exjugador del París Saint-Germain, y el delantero marroquí Youssef En-Nesyri. Uno de los próximos grandes retos del conjunto saudí será precisamente ante el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. El partido está programado para este sábado 5 de septiembre. Ríos, que acaba de ser anunciado oficialmente, tendrá así por delante el reto de adaptarse rápidamente a su nuevo equipo y a una competición diferente, en una etapa que, aunque inicialmente será de una temporada, podría marcar un nuevo rumbo en su carrera. Bloque de preguntas y respuestas: