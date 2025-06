Revolcón de técnicos en equipos eliminados de la Liga colombiana; los últimos 5 movimientos

Equipos que estuvieron en los cuadrangulares y no avanzaron a la instancia definitiva, entre ellos América de Cali y Junior de Barranquilla, tomaron la decisión de cambiar a sus estrategas. Buscan así obtener mejores resultados en el próximo campeonato.

Todavía no ha terminado el Torneo Apertura en Colombia, cuyo partido de vuelta de la final será el próximo domingo a las 6:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot entre DIM y Santa Fe. Sin embargo, cinco equipos ya anunciaron nuevos entrenadores de cara al segundo semestre del 2025.

La hinchada del América está dividida ante su nombramiento por no ser tan conocido . Sin embargo, la presidenta Marcela Gómez Giraldo manifestó que Raimondi estaba en carpeta desde hace tiempo y que confían en este cuerpo técnico para continuar el proceso que dejó Jorge “Polilla” Da Silva, quien entregó al equipo como primero en la reclasificación y clasificado a octavos de final de la Copa Sudamericana. No obstante, tendrá que hacerlo sin sus estelares Duván Vergara (quien se fue a Racing) y Juan Fernando Quintero (pendiente de concretar su salida del club).

Quienes lo conocen lo describen como un técnico con un estilo basado en el orden táctico y la disciplina. “Este es un club gigante, no solo de Colombia, sino de América. Entonces, creo que tiene que ser respetado por eso, por ser un equipo protagonista, intenso, que desde el trabajo y la humildad nos brinde resultados y enamore a los hinchas”, dijo en la rueda de prensa.

El elegido por los directivos del elenco dorado fue el argentino Pablo Daniel De Muner, de 44 año s, nacido en Buenos Aires. Posee experiencia en equipos como Independiente Rivadavia, All Boys, San Martín de Tucumán, Defensa y Justicia, O’Higgins de Chile, Guaraní de Paraguay y Melgar de Perú.

Águilas Doradas de Rionegro , que no avanzó a las semifinales y que desde hace casi un mes planifica el remate de la temporada, también anunció el martes su nuevo entrenador.

El último cuadro que dirigió fue Defensa y Justicia de Argentina. De Muner llegó acompañado de Hernán Darío Pellerano y Pablo Bonvin como asistentes técnicos, así como Juan Manuel Saja, que será el preparador físico del equipo. Águilas Doradas, que hace unos años era el de mejor regularidad en el fútbol local, terminó el Apertura 2025 en el puesto 14 con 21 unidades. “Me siento contento por la oportunidad de llegar a un club como Águilas. Queremos tener un equipo protagonista, que juegue un buen fútbol y meternos entre los ocho mejores. El club no tuvo el semestre que todos querían, pero hay material para hacer las cosas de buena manera. Me gusta tener un elenco que maneje bien la pelota y trataremos de que lo sea tanto de local como de visitante”, dijo el entrenador.

“Lo primero es agradecer el honor de estar acá, de estar al frente de un equipo como Junior. En la vida, a medida que pasa el tiempo, hay cosas que se valorizan más que un torneo. Estar en este equipo me hace sentir orgulloso. Solo implica una responsabilidad. Es un nuevo comienzo. Ojalá podamos ilusionar a los hinchas con la actitud en la cancha. El Junior es el equipo de una región completa y muchas personas no van a la cancha porque no lo pueden hacer. Ojalá los ilusionemos en este nuevo inicio”, aseguró Arias.

Entretanto, Fuad Char aseguró que desde la dirigencia, que tuvo como único candidato al charrúa para reemplazar a Farías, buscarán la manera de reforzar bien el equipo y confirmó que ya le tienen reemplazo al arquero Santiago Mele (quien se fue al Monterrey de México) y que está firmado el defensa central uruguayo Lucas Monzón.