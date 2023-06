¿Por qué se retrasó el llamado de Néstor Lorenzo para amistosos ante Irak y Alemania?

Incluso, algunas cuentas de Twitter filtraron una posible lista , pero no era oficial. En esta aparecían los siguientes nombres: Álvaro Montero, Kevin Mier, Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Andrés Llinás, Carlos Cuesta, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Déiver Machado, Frank Fabra, Wílmar Barrios, Daniel Giraldo, Jéfferson Lerma, Yairo Moreno, Juan Guillermo Cuadrado, Jorge Carrascal, James Rodríguez, Dorlan Pabón, José Enamorado, Luis Díaz, Falcao García, Leonardo Castro, Rafael Santos Borré y Óscar Estupiñán.

Otra de las razones que retrasó el llamado, según estas fuentes, sería que en sus planes estaba convocar a varios jugadores de los equipos que están disputando las finales del fútbol colombiano, lo que no les gustó a muchos de los directivos de estos clubes, quienes se comunicaron con la Federación para ver la posibilidad de que no incluyeran estos nombres en la lista .

Frente a ese panorama, un goleador histórico de la Selección Colombia, como Arnoldo Iguarán, cree que no es sensato tocar jugadores de los equipos que están disputando la posibilidad de jugar una final. “Si fueran partidos oficiales siempre estará primero la Selección , pero son amistosos y creo que Colombia tiene suficientes jugadores para mirar sin necesidad de tocar a los equipos que están disputando algo tan importante”, opinó.

No sería sensato llamarlos

“Si Colombia se come una goleada de Irak o de Alemania, así sea un amistoso, todo el mundo va a decir que por qué no se llevaron los mejores jugadores, pero si por ejemplo los clubes que los ceden se ven afectados en sus intenciones de llegar a la final, dirán que les hizo falta estos futbolistas. Así que la decisión no es fácil. Ojalá se resuelva de la mejor manera para la Selección y los clubes”.

Lo que a Torres sí le parece valiosos es que se tengan en cuenta jugadores de la Sub-20 en caso de no avanzar a las semifinales del Mundial.

“Estos muchachos han demostrado merecer una oportunidad, ya jugadores como Yáser han estado con la de mayores y ellos van a ser quienes hagan el recambio más adelante”, aseguró el entrenador tolimense.

Alemania va con toda la pesada

Alemania dio a conocer su lista de convocados para los duelos amistosos que tendrá a mediados de este mes con Ucrania, Polonia y Colombia.

Ilkay Gundogan, capitán del Manchester City, volverá después de haberse perdido la ventana internacional de marzo. Gundogan es uno de los ocho jugadores de la selección que regresan a convocatoria, entre los que destacan el defensa del Real Madrid Antonio Rudiger, el centrocampista del Borussia Dortmund Julian Brandt y el atacante del Bayern Múnich Leroy Sané.

Referentes como Thomas Muller, Mario Gotze, Serge Gnabry y Niklas Sule no figuran en esta lista.