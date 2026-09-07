Rengifo domina y Juanfer acecha: este es el top 10 de los jugadores más caros del FPC

El mercado de pases y las actuaciones en la cancha volvieron a mover los números del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). En la más reciente actualización del portal Transfermarkt, Juan Manuel Rengifo se afirmó en lo más alto del escalafón de los futbolistas más cotizados de la Liga BetPlay II-2026.
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El mediocampista de 21 años al servicio de Atlético Nacional ostenta una valoración de 5 millones de euros, cifra que mantiene intacta desde junio y que ratifica su lugar en la cúspide tras sumar seis apariciones en el semestre (cuatro por Liga y dos por Copa).