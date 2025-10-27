“Estamos igual de dolidos que los hinchas del DIM por esta derrota”: Alejandro Restrepo

Tanto el técnico Alejandro Restrepo como los jugadores se mostraron muy dolidos por la goleada que sufrieron en el Atanasio Girardot en el clásico y pensando en que el miércoles tendrá una opción para volver a ganar y agradar a los aficionados.
“Perder partidos como estos duele mucho, decirle a la gente y sobre todo a los que nos acompañaron en el estadio que estamos igual de dolidos que ellos, no los representamos como era debido y después de venir de tantos partidos sin perder ante el rival regional nos dolió mucho”, comentó al inicio de la rueda de prensa, Alejandro Restrepo tras la derrota 5-2.
Le puede interesar: Así va la tabla de posiciones de la Liga Betplay: cinco clasificados y nueve luchan por tres cupos