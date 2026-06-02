Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Forbes revela el ranking de los clubes más ricos del planeta y Real Madrid arrasa

El Real Madrid volvió a ser elegido por Forbes como el club de fútbol más valioso del mundo tras registrar ingresos históricos por US$1.270 millones en la temporada 2024-25. El equipo español alcanza una valoración récord de US$9.500 millones y lidera una industria que ya mueve US$87.000 millones.

  • El Real Madrid es el club más rico del mundo, según la revista Forbes. FOTO @realmadrid
    El Real Madrid es el club más rico del mundo, según la revista Forbes. FOTO @realmadrid
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
bookmark

El Real Madrid continúa dominando el fútbol mundial, no solo dentro de la cancha sino también desde el punto de vista financiero. Según el más reciente ranking publicado por la revista Forbes, el club español es nuevamente el equipo de fútbol más valioso del planeta, alcanzando una valoración récord de US$9.500 millones tras registrar ingresos históricos durante la temporada 2024-25.

De acuerdo con Forbes, el conjunto blanco generó US$1.270 millones en ingresos, un 12 % más que el año anterior y la cifra más alta jamás registrada por un club de fútbol. Incluso, el Real Madrid superó los US$1.230 millones reportados por los Dallas Cowboys de la NFL, convirtiéndose en la franquicia deportiva con mayores ingresos del mundo sin ajustar por inflación.

El liderazgo financiero del club merengue contrasta con sus recientes resultados deportivos. Aunque el equipo no logró conquistar La Liga ni la Champions League en las últimas dos temporadas, su fortaleza comercial, el crecimiento de sus ingresos y la modernización del estadio Santiago Bernabéu han impulsado su valor a niveles históricos.

Real Madrid y Barcelona dominan el ranking

Por quinto año consecutivo y décima vez en las últimas 13 ediciones del listado, el Real Madrid encabeza la clasificación de Forbes. El segundo lugar pertenece al Barcelona, valorado en US$7.500 millones y convertido en el único otro club de fútbol que superó los US$1.000 millones en ingresos durante la última temporada.

El podio lo completa el Manchester United con una valoración de US$7.200 millones, seguido por Liverpool (US$6.200 millones) y París Saint-Germain (US$5.800 millones).

La Premier League inglesa continúa siendo la liga con mayor representación dentro de los 30 clubes más valiosos del mundo, aportando 11 equipos al ranking. Le siguen la MLS de Estados Unidos con siete franquicias y la Serie A italiana con cuatro clubes.

El auge de los inversionistas estadounidenses

Uno de los puntos más destacados del informe es el creciente interés de inversionistas estadounidenses por el fútbol internacional. Forbes señala que el fenómeno ya se refleja tanto en Europa como en América.

Actualmente, más de la mitad de los clubes de la Premier League tienen propietarios estadounidenses o empresas radicadas en Estados Unidos. En Italia, nueve equipos de la Serie A están bajo control norteamericano o canadiense, mientras que en España la compra del Atlético de Madrid por parte de Apollo Sports Capital marcó una de las operaciones más importantes del mercado reciente.

Según Forbes, la llegada de estos inversionistas responde a que el fútbol europeo todavía ofrece valoraciones relativamente bajas en comparación con las grandes ligas deportivas de Estados Unidos como la NFL, la NBA o la MLB.

“Si puedes comprar un club inglés por una valoración cercana a sus ingresos, mientras las franquicias estadounidenses se venden a siete o quince veces lo que generan, la decisión para muchos inversionistas es evidente”, explica un experto consultado por la publicación.

El negocio del fútbol sigue creciendo

El valor combinado de los 30 clubes más importantes del mundo alcanza los US$87.000 millones, con un promedio de US$2.900 millones por equipo, lo que representa un crecimiento del 21 % respecto al año anterior.

Forbes también destaca que el incremento de los derechos televisivos, la expansión de torneos como la Champions League y la renovación de estadios históricos están impulsando el crecimiento económico del fútbol global.

Clubes como Real Madrid y Everton ya estrenaron importantes remodelaciones en sus escenarios deportivos, mientras que Barcelona, Manchester United, Roma, Milan e Inter trabajan en proyectos similares que prometen aumentar aún más sus ingresos en los próximos años.

Los 10 clubes de fútbol más valiosos del mundo en 2026, según Forbes

Real Madrid — US$9.500 millones

Barcelona — US$7.500 millones

Manchester United — US$7.200 millones

Liverpool — US$6.200 millones

París Saint-Germain — US$5.800 millones

Bayern Múnich — US$5.700 millones

Manchester City — US$5.500 millones

Arsenal — US$5.400 millones

Chelsea — US$4.200 millones

Tottenham Hotspur — US$3.000 millones

El informe confirma que el fútbol ya no solo se juega en la cancha. Hoy, las grandes potencias europeas también compiten en el terreno financiero, donde las inversiones multimillonarias, los derechos comerciales y la expansión global se han convertido en piezas clave del éxito.

Temas recomendados

Real Madrid
FC Barcelona
Unión Europea
Unión Europea
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos