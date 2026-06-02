Forbes revela el ranking de los clubes más ricos del planeta y Real Madrid arrasa

De acuerdo con Forbes, el conjunto blanco generó US$1.270 millones en ingresos, un 12 % más que el año anterior y la cifra más alta jamás registrada por un club de fútbol. Incluso, el Real Madrid superó los US$1.230 millones reportados por los Dallas Cowboys de la NFL, convirtiéndose en la franquicia deportiva con mayores ingresos del mundo sin ajustar por inflación.

El Real Madrid continúa dominando el fútbol mundial, no solo dentro de la cancha sino también desde el punto de vista financiero. Según el más reciente ranking publicado por la revista Forbes, el club español es nuevamente el equipo de fútbol más valioso del planeta, alcanzando una valoración récord de US$9.500 millones tras registrar ingresos históricos durante la temporada 2024-25.

El liderazgo financiero del club merengue contrasta con sus recientes resultados deportivos. Aunque el equipo no logró conquistar La Liga ni la Champions League en las últimas dos temporadas, su fortaleza comercial, el crecimiento de sus ingresos y la modernización del estadio Santiago Bernabéu han impulsado su valor a niveles históricos.

Real Madrid y Barcelona dominan el ranking

Por quinto año consecutivo y décima vez en las últimas 13 ediciones del listado, el Real Madrid encabeza la clasificación de Forbes. El segundo lugar pertenece al Barcelona, valorado en US$7.500 millones y convertido en el único otro club de fútbol que superó los US$1.000 millones en ingresos durante la última temporada.

El podio lo completa el Manchester United con una valoración de US$7.200 millones, seguido por Liverpool (US$6.200 millones) y París Saint-Germain (US$5.800 millones).

La Premier League inglesa continúa siendo la liga con mayor representación dentro de los 30 clubes más valiosos del mundo, aportando 11 equipos al ranking. Le siguen la MLS de Estados Unidos con siete franquicias y la Serie A italiana con cuatro clubes.

El auge de los inversionistas estadounidenses

Uno de los puntos más destacados del informe es el creciente interés de inversionistas estadounidenses por el fútbol internacional. Forbes señala que el fenómeno ya se refleja tanto en Europa como en América.

Actualmente, más de la mitad de los clubes de la Premier League tienen propietarios estadounidenses o empresas radicadas en Estados Unidos. En Italia, nueve equipos de la Serie A están bajo control norteamericano o canadiense, mientras que en España la compra del Atlético de Madrid por parte de Apollo Sports Capital marcó una de las operaciones más importantes del mercado reciente.

Según Forbes, la llegada de estos inversionistas responde a que el fútbol europeo todavía ofrece valoraciones relativamente bajas en comparación con las grandes ligas deportivas de Estados Unidos como la NFL, la NBA o la MLB.

“Si puedes comprar un club inglés por una valoración cercana a sus ingresos, mientras las franquicias estadounidenses se venden a siete o quince veces lo que generan, la decisión para muchos inversionistas es evidente”, explica un experto consultado por la publicación.