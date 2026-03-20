Intercambio virtual de estrellas: Juanfer Quintero y Rodrygo protagonizaron un momento único

Juan Fernando Quintero y Rodrygo protagonizaron un cruce inesperado que rápidamente captó la atención de los fanáticos del fútbol. A través de una videollamada, el talentoso mediocampista colombiano y el atacante brasileño compartieron un momento cargado de admiración mutua, nostalgia y pasión por el juego.
El encuentro virtual tuvo un detalle especial: ambos futbolistas intercambiaron camisetas, gesto que despertó entusiasmo, especialmente entre los hinchas de River Plate. “Juanfer, muchas gracias por la camiseta, y aquí te regalo la mía”, expresó Rodrygo con una sonrisa, mientras mostraba orgulloso la casaca que recibió.