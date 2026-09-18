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Ni Durán, ni Romaña: los grandes borrados en la primera lista de la Tricolor rumbo al 2030

El futbolista antioqueño Jhon Jáder Durán no ha sido convocado al equipo criollo desde junio del 2025, cuando estuvo en el partido contra Perú por eliminatorias.

  • El delantero antioqueño Jhon Jáder Durán, de 23 años, ha marcado 3 goles con la Selección Colombia de mayores. Foto: Juan Antonio Sánchez
    El delantero antioqueño Jhon Jáder Durán, de 23 años, ha marcado 3 goles con la Selección Colombia de mayores. Foto: Juan Antonio Sánchez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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¿No volverá a estar en la Selección Colombia el delantero antioqueño Jhon Jáder Durán mientras Néstor Lorenzo sea el entrenador nacional? Esta es una de las preguntas que más se ha repetido después de que el técnico argentino entregó la lista de 26 elegidos para la fecha Fifa de finales de septiembre y los primeros días de octubre.

El atacante, que juega para el Benfica de Portugal, donde ha tenido actuaciones destacadas, es uno de los “grandes” ausentes en la primera convocatoria del seleccionado criollo después del Mundial de Norteamérica.

Puede leer: Jhon Durán tuvo oficio y el Benfica triunfó en San Siro contra el Milán; vea aquí los goles

Durán, que no es llamado para jugar un partido con el elenco cafetero desde junio del 2025, cuando estuvo en el encuentro de eliminatorias contra Perú que se disputó en el estadio Metropolitano de Barranquilla y salió por una presunta pelea con el técnico en el camerino, suma 12 encuentros con el club luso en lo que va de la temporada.

En esos encuentros, entre los que hay duelos de Europa League, ha estado en cancha durante 322 minutos, en los que, por el momento, firmó dos celebraciones. Algunos consideraban que era mérito suficiente para que fuera tenido en cuenta en los amistosos donde inicia la construcción del proyecto para la Copa de América del 2028 y las eliminatorias al Mundial 2030.

Lorenzo convocó cinco atacantes para los duelos contra México, Paraguay y Perú. Los elegidos fueron Kevin Viveros, uno de los goleadores del fútbol brasileño; Luis Javier Suárez, gran figura del Sporting de Lisboa de Portugal; Carlos Andrés Gómez, que ha destacado como extremo en el Vasco da Gama de Brasil; Juan Camilo Durán, que llegó al Celtic escocés y Óscar Perea, que estuvo en el Mundial sub-20 del 2025 con el cuadro Tricolor.

¿Cuáles fueron los otros futbolistas candidatos que no entraron en la convocatoria?

En el listado de elegidos para los próximos encuentros de la Selección Colombia, que llevarán a que los futbolistas estén cerca de 16 días reunidos –se estima que la concentración empieza desde el domingo 20 de septiembre en Baltimore, Maryland, Estados Unidos–, el timonel criollo eligió ocho defensores.

Entre los llamados, cuatro ocupan la función de defensas centrales: Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Kevin Andrade y Royer Caicedo. Todos tienen muy buen presente. Sin embargo, hubo quienes reclamaron por la ausencia del futbolista antioqueño Johan Romaña, quien se ha destacado en los últimos años con San Lorenzo de Almagro de Argentina y esta temporada llegó al León de México, donde suma una asistencia en 6 partidos disputados.

También pudieron tener un espacio entre los llamados los futbolistas Sebastián Guzmán, jugador del América de Cali que es el goleador del rentado local con 6 goles; Kerwin Vargas, que se ha destacado con el Athletico Paranaense brasileño; Kevin Serna, uno de los mejores futbolistas del Fluminense semifinalista de la Copa Libertadores; y el volante antioqueño Sebastián Gómez, que oficia de capitán en el Coritiba.

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¿Quién será el nuevo “diez” de la Selección Colombia?

Una de las grandes incognitas que tienen los aficionados de la Selección Colombia es quién será el primer futbolista que se pondrá la camiseta “10” después del retiro de James Rodríguez del seleccionado nacional.

Al ser consultado sobre el tema, Néstor Lorenzo dijo que alguno de los elegidos se la pondría y que, sabiendo del peso de ese dorsal en la Selección, seguro jugaría bien. Entre los diez volantes que Lorenzo eligió para los amistosos de esta fecha Fifa, hay varios candidatos: Jhon Arias, figura del Palmeiras, es el primer opcionado. También Yáser Asprilla, del Girona y el antioqueño Juan Manuel Rengifo.

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Siga leyendo: Néstor Lorenzo también anunció nuevos integrantes de su cuerpo técnico en la Selección

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué se cuestiona la ausencia de Jhon Jáder Durán en la Selección Colombia?
Porque el delantero del Benfica portugués suma 12 partidos y dos goles en la temporada, pero no es llamado por Néstor Lorenzo desde junio de 2025 tras un presunto altercado en el camerino.
¿Quiénes son los candidatos para vestir la camiseta número ‘10’ tras el retiro de James Rodríguez?
Los principales opcionados para asumir el dorsal ‘10’ son Jhon Arias (Palmeiras), Yáser Asprilla (Girona) y el juvenil antioqueño Juan Manuel Rengifo.
¿Qué delanteros citó Néstor Lorenzo para disputar la fecha FIFA?
El estratega convocó a Kevin Viveros, Luis Javier Suárez, Carlos Andrés Gómez, Juan Camilo Durán y Óscar Perea.

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