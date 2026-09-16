¿Quién llevará la 10 de la Selección Colombia después de James Rodríguez? Conozca aquí a los candidatos

Antes de que James Rodríguez hiciera oficial su retiro de la selección Colombia, el pasado martes 15 de septiembre, ya se conocía que Juan Fernando Quintero no continuaría en el combinado nacional desde hace un par de semanas. Esta dupla de los dos volantes creativos zurdos es casi similar a la de Lionel Messi y Paulo Dybala en Argentina, la diferencia es que en los tres veces campeones del mundo sí continuará “La Joya”, mientras en la Tricolor no estará ni el uno ni el otro.
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