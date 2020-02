¿Qué pasó con el protagonismo del jugador antioqueño?

opinión

“Otras regiones emularon lo bueno que se hacía acá”

Francisco “Pacho “ Maturana

Exseleccionador Nacional

“El que haya perdido protagonismo el futbolista antioqueño es un tema que requiere de un análisis profundo, amerita que todos los equipos de la región encuentren pistas a lo que sucede. No vale la pena buscar culpables. El protagonismo no se lo regalan a nadie sino que uno lo consigue. En el tiempo que era el encargado de la Selección, los jugadores antioqueños encontraron ese liderazgo. Fui su guía pero no le regalé nada a ninguno. Si se quiere hablar de buen fútbol, menciono a Alexis García en esa época, un jugador hecho en Antioquia, y él era mi líder en Nacional, pero en Selección, en su posición, había un vallecaucano y un costeño por encima. Entonces ese es un ejemplo claro para entender que lo que hicieron los jugadores antioqueños en esa época fue porque eran los mejores, no por rosca. Recuerdo que me decían que Eduardo Pimentel debía estar en la Selección, pero creía que Leonel, siendo antioqueño, era más y el tiempo me dio la razón. Me parece que este tema de regiones se ha ido diluyendo, porque los demás departamentos no se quedaron quietos y todos han querido crecer. Este es un país grande y hay talento en todos lados y en todas las actividades, de pronto, el protagonismo de los antioqueños se convirtió en un estímulo y un punto de referencia para que los demás crecieran. Antioquia debe hacer un análisis para mirar qué sucede en su etapa formativa. Por ejemplo, los europeos nos llevan ventaja a nivel de selecciones y ganan todo, pero resulta que sus ligas están llenas de jugadores suramericanos que ni siquiera pasaron por el profesionalismo en sus países. En Antioquia se forma bien, pero hay una responsabilidad desde el punto de vista cultural y táctico. De pronto los técnicos estamos copiando cosas que no son y nos olvidamos de las que sí eran importantes”.