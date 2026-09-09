Así va la Champions: el PSG se aferra a su “nueva estrella” y Barcelona pegó fuerte en su inicio

El Paris Saint-Germain, defensor del título, y el FC Barcelona, uno de los principales candidatos a destronarle, empezaron su participación en la Liga de Campeones 2026-2027 con sendas goleadas ante su público, contra Slovan Bratislava (6-1) y Feyenoord (5-1), respectivamente.
Ambos pasan así a ocupar las dos primeras posiciones de la tabla de clasificación del grupo único de 36 equipos por su mejor diferencia de goles, con el equipo de la capital francesa como líder. Todo ello en una tanda de partidos del miércoles en la primera jornada en la que dos grandes ingleses, Arsenal y Liverpool, sacaron adelante partidos delicados en Nápoles (1-0) y contra el Atlético de Madrid (2-1).
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