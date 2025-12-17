Flamengo y Carrascal perdieron la Intercontinental ante el PSG en la noche de Safonov

El sueño se le escapó al Flamengo y a Jorge Carrascal en una noche que parecía escrita para la gloria, pero que terminó teñida por la figura monumental de un hombre bajo los tres palos. La Copa Intercontinental encontró nuevo dueño en el Paris Saint-Germain, que se impuso en una dramática tanda de penaltis tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y en el alargue, con un protagonista absoluto: el portero ruso Matvey Safonov, autor de una actuación sencillamente apoteósica al atajar cuatro lanzamientos desde los once metros y conducir al conjunto francés al título. El partido, cargado de tensión desde el pitazo inicial, mostró a dos equipos que entendieron la magnitud del escenario. Flamengo, con su habitual intensidad y jerarquía sudamericana, buscó imponer condiciones desde la posesión y la presión alta. PSG, más paciente, apostó por la velocidad de sus extremos y la jerarquía de sus figuras para golpear en el momento justo. En ese ajedrez táctico, el primer golpe llegó desde el talento europeo.

A los 38 minutos del primer tiempo, el conjunto francés rompió el cero en una jugada que combinó precisión y oportunismo. Désiré Doué desbordó por la banda y envió un centro venenoso al corazón del área. Agustín Rossi, exigido, apenas alcanzó a rozar el balón con la punta de los dedos, dejándolo vivo en el segundo palo. Allí apareció Khvicha Kvaratskhelia, siempre atento, para empujarla a portería vacía y desatar el festejo parisino. El 1-0 era un premio a la eficacia del PSG, que había sabido resistir los embates iniciales del Flamengo. En la segunda parte, el equipo brasileño adelantó líneas y asumió riesgos. Jorge Carrascal, titular y protagonista en la primera mitad, aportó movilidad y desequilibrio durante 56 minutos, hasta que fue sustituido por Pedro en busca de mayor peso ofensivo. El cambio terminó siendo determinante, porque el Flamengo empezó a inclinar la cancha y a instalarse definitivamente en campo rival. El empate llegó a los 61 minutos, en una jugada que nació de la insistencia. Giorgian De Arrascaeta se filtró en el área y fue derribado por Marquinhos, en una acción que el árbitro no dudó en sancionar como penalti. Jorginho asumió la responsabilidad desde los once metros y, con frialdad absoluta, venció a Safonov para decretar el 1-1 y devolverle la ilusión al Mengão. El estadio explotó y el partido entró en una fase de máxima intensidad, con ambos equipos conscientes de que un solo detalle podía definir la historia. Ni en el tramo final del tiempo reglamentario ni en los dos tiempos del alargue hubo espacio para otro gol. El cansancio, la tensión y el miedo a equivocarse se apoderaron del juego. Flamengo empujó con más corazón que claridad; PSG resistió, se ordenó y apostó a que el destino se resolviera desde el punto penal. Y allí, el destino ya tenía nombre propio. La tanda comenzó favorable para el Flamengo. Nicolás De la Cruz convirtió el primer cobro y puso arriba a los brasileños. Vitinha respondió para el PSG y mantuvo la paridad. Pero a partir de ese momento, el arco defendido por Safonov se transformó en un muro infranqueable. El ruso le atajó el penalti a Saúl y encendió la mecha de lo que sería una noche histórica.

Ousmane Dembélé falló su lanzamiento, dejando abierta la puerta para que Flamengo tomara ventaja, pero nuevamente Safonov apareció, esta vez para detener el remate de Pedro. Nuno Mendes no perdonó y marcó el 2-1 para el PSG. El drama continuó: Safonov volvió a vestirse de héroe al atajarle el penalti a Pereira, mientras Rossi intentó sostener con vida al Flamengo al detener el disparo de Barcola. Sin embargo, la noche estaba escrita para el guardameta ruso. En el último cobro, Safonov le adivinó la intención a Araujo, se lanzó con decisión y selló la victoria definitiva. El PSG de Luis Enrique explotó en celebración, consciente de que había conquistado la Copa Intercontinental gracias a una actuación que quedará grabada en la memoria del fútbol mundial. Para Flamengo y para Jorge Carrascal, quedó el sabor amargo de haber estado tan cerca de la gloria. El colombiano fue parte de un equipo que compitió de igual a igual, que supo levantarse tras ir en desventaja y que llevó al campeón hasta el límite absoluto. Pero el fútbol, caprichoso y cruel, decidió que el título se definiera desde los once pasos, y allí emergió una figura gigantesca.