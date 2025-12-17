Flamengo y Carrascal perdieron la Intercontinental ante el PSG en la noche de Safonov

El sueño se le escapó al Flamengo y a Jorge Carrascal en una noche que parecía escrita para la gloria, pero que terminó teñida por la figura monumental de un hombre bajo los tres palos. La Copa Intercontinental encontró nuevo dueño en el Paris Saint-Germain, que se impuso en una dramática tanda de penaltis tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y en el alargue, con un protagonista absoluto: el portero ruso Matvey Safonov, autor de una actuación sencillamente apoteósica al atajar cuatro lanzamientos desde los once metros y conducir al conjunto francés al título.
El partido, cargado de tensión desde el pitazo inicial, mostró a dos equipos que entendieron la magnitud del escenario. Flamengo, con su habitual intensidad y jerarquía sudamericana, buscó imponer condiciones desde la posesión y la presión alta. PSG, más paciente, apostó por la velocidad de sus extremos y la jerarquía de sus figuras para golpear en el momento justo. En ese ajedrez táctico, el primer golpe llegó desde el talento europeo.