Ligas de Europa abren programación con presencia de colombianos

Acción en Inglaterra

Liverpool visitarán este sábado (6:30 a.m. hora de Colombia) al Fulham, por la primera fecha de la Liga Premier, que también tendrá compatriotas en acción a las 9:00 a.m. en los partidos Bournemouth (Jefferson Lerma)-Aston Villa; Leeds (Ian Poveda y Luis Sinisterra -está lesionado)-Wolverhampton (Yerson Mosquera) y Tottenham (Davinson Sánchez)-Southampton. A las 11:30 a.m. se enfrentarán, a las 11:30 a.m. Everton (Yerry Mina) y Chelsea.