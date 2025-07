Él es Gonzalo García, el joven estudiante de administración que sentó a Mbappé en el Mundial de Clubes

Sobre los hombros llevaba un peso grande. Tenía la responsabilidad de reemplazar a la gran estrella del Real Madrid. No en un contexto cualquiera. Debía hacerlo frente al mundo, en un torneo que generaba expectativas y repulsión en la misma proporción.

Mas Gonzalo, quien en la última temporada anotó 26 goles en 32 partidos disputados con el Real Madrid Castilla, no se amainó. Por el contrario, en los partidos disputados ha demostrado que, las lecciones que le enseñó Raúl como entrenador del formativo merengue, dieron frutos.

Cumplir no era fácil. No solo por el nombre al que debía reemplazar. También debido a que, en el cuadro merengue, ser un delantero español pesa. El último que se destacó fue Raúl González Blanco. Después de él hubo expectativas sobre Álvaro Morata, pero estas sobrepasaron la realidad.

“Para mí es un halago que me comparen con Raúl. Son palabras mayores. He tenido la oportunidad de compartir dos años con él como entrenador y me ha enseñado bastante”, manifestó García.

Comenzó en Argentina

El rendimiento de García llevó a que, después de superar su problema de salud, Mbappé fuera relegado a la banca en el Madrid. Por eso, quizás, fue que el francés hizo mala cara cuando, en el duelo de cuartos de final contra Borussia Dortmund, el juvenil anotó el tanto que abrió el marcador.

El joven, por su parte, celebró como loco. Se abrazó con Arda Güller, un año menos que él. Gonzalo estaba cumpliendo el sueño de su vida: tocar la gloria con el Madrid.

Sin embargo, sus primeros pasos en el fútbol no fueron en España, sino en Suramérica. Si bien el delantero nació en la capital ibérica, vivió un par de años de su infancia en Argentina, por el trabajo de su padre, que es administrador de una empresa de turismo.