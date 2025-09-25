¡Prográmese! Así se jugará la fecha 13 de la Liga BetPlay que estrena líder en la tabla

Nada está asegurado aún en el torneo de finalización de la Liga BetPlay 2025. Fecha tras fecha, nuevos equipos sorprenden con su nivel, derrotas inesperadas o líderes sorpresa van resaltando en el torneo.
Un ejemplo de ello es Atlético Bucaramanga, que tras la fecha 12 no solo es el líder del torneo con 24 puntos, sino que se ha consolidado como uno de los clubes con mejor bloque defensivo del torneo. ¿Podrán los leopardos de Leonel Álvarez mantenerse en la cima de la tabla?
Aquí le contamos cómo será la fecha 13 de la Liga BetPlay y cuáles serán los partidos más prometedores de la fecha.