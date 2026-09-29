Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Infantino se rinde ante Colombia tras su histórico bronce mundial

Gianni Infantino felicitó a la Selección Colombia Sub-20 femenina por su histórico bronce en el Mundial de Polonia 2026 y destacó el trabajo que hay detrás de este logro.

  • La Selección Colombia Sub-20 femenina fue elogiada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. FOTO FCF
    La Selección Colombia Sub-20 femenina fue elogiada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. FOTO FCF
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 51 minutos
bookmark

El histórico tercer lugar de la Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20 de Polonia 2026 sigue generando reconocimientos. Esta vez, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó el logro del equipo dirigido por Carlos Paniagua y felicitó a todos los integrantes del combinado nacional.

Colombia consiguió por primera vez una medalla en esta categoría al derrotar a Italia en la definición por el tercer puesto. El partido terminó 1-1 después de 120 minutos y la Tricolor se impuso 4-3 en los penales, con dos atajadas de Luisa Agudelo.

A través de una carta dirigida a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Infantino resaltó la importancia del resultado y lo calificó como motivo de orgullo para el fútbol colombiano.

“Colombia conquistó la medalla de bronce en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026. Por eso quisiera expresarle mis más sinceras felicitaciones por este importante logro, que representa un motivo de orgullo para el fútbol colombiano”, señaló el dirigente.

Infantino destacó el trabajo de la Tricolor

El presidente de la FIFA extendió sus felicitaciones más allá de las jugadoras y reconoció el aporte de todo el grupo que hizo posible la histórica campaña.

“También quiero transmitir mis felicitaciones a todos los que han contribuido a este resultado: a las jugadoras, al seleccionador, al equipo técnico y médico y, por supuesto, a los aficionados”, manifestó Infantino.

El dirigente internacional también relacionó el resultado conseguido en Polonia con el trabajo desarrollado alrededor de la selección y destacó aspectos como la preparación y la dedicación.

“Este resultado se basa, sin duda, en el trabajo duro, en el profesionalismo y en la atención a los detalles, así como en la pasión y el amor por este deporte”, expresó.

Infantino cerró su mensaje mirando hacia el futuro y augurando nuevos logros para el fútbol femenino colombiano.

“Todo ello augura un escenario muy prometedor y allanará el camino para próximos éxitos”, concluyó.

El reconocimiento llega después de una actuación histórica de Colombia en Polonia. La Tricolor avanzó hasta la semifinal después de superar a Polonia en octavos y a Nigeria en cuartos, ambos partidos por 1-0. En semifinales cayó 3-0 ante Corea del Norte, selección que defendía el título y que ya había derrotado a Colombia por el mismo marcador en la fase de grupos.

En el partido por el bronce, Colombia igualó 1-1 con Italia y terminó imponiéndose en la tanda de penales. Agudelo fue determinante al detener dos cobros italianos y darle al equipo nacional el primer podio de su historia en un Mundial Femenino Sub-20.

El tercer puesto representa además la mejor actuación de Colombia en sus cuatro participaciones en la Copa Mundial Femenina Sub-20. Antes de Polonia 2026, la Tricolor había terminado cuarta en Alemania 2010 y había alcanzado los cuartos de final en Costa Rica 2022 y Colombia 2024.

Ahora, el mensaje de Infantino se suma a la celebración de una generación que consiguió escribir un nuevo capítulo para el fútbol femenino colombiano y que, según el presidente de la FIFA, tiene por delante un escenario prometedor.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué destacó Gianni Infantino de la Selección Colombia Sub-20 femenina?
El presidente de la FIFA felicitó a Colombia por conquistar la medalla de bronce en el Mundial de Polonia 2026 y calificó el resultado como un motivo de orgullo para el fútbol colombiano.
¿A quiénes felicitó Infantino por el histórico resultado?
El dirigente extendió sus felicitaciones a las jugadoras, al seleccionador Carlos Paniagua, al equipo técnico y médico, y a los aficionados que acompañaron a la Selección.
¿Qué significa el tercer lugar para Colombia?
Es la primera medalla mundial de la Selección Colombia Sub-20 femenina. Antes, su mejor actuación había sido el cuarto lugar conseguido en el Mundial de Alemania 2010.

Temas recomendados

Copa Mundial Femenina Sub-20 FIFA 2024
Seleccion Colombia Femenina
Gianni Infantino
Carlos Paniagua
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form