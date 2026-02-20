x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Se confirmó la lesión y el tiempo de incapacidad para Jefferson Lerma; preocupación en la Selección Colombia

El volante colombiano es uno de los hombres del proceso de Néstor Lorenzo en el equipo Tricolor.

  • El volante colombiano Jefferson Lerma del Crystal Palace estará por fuera de las canchas durante tres semanas por una nueva lesión. FOTO GETTY
    El volante colombiano Jefferson Lerma del Crystal Palace estará por fuera de las canchas durante tres semanas por una nueva lesión. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
bookmark

Nuevamente en la Selección Colombia hay preocupación por la salud de Jefferson Lerma, el jugador que estuvo unos días por fuera de competencia por una contusión cerebral, ahora estará por fuera del campo varias semanas.

Según confirmó el técnico Oliver Glasner, del Crystal Palace, en rueda de prensa, el volante colombiano estará por fuera varias semanas, debido a que “tuvo que retirarse contra el Burnley y tras los análisis se logró determinar que tiene una lesión en el tendón de la corva, por eso esperamos que no esté disponible durante unas tres semanas”.

Ante estas declaraciones queda claro que Lerma podría regresar al campo con sus compañeros para mediados de marzo, y precisamente en esa fecha está previsto la disputa de dos compromisos por fecha Fifa con la Selección Colombia.

Hay que recordar que, en el camino de preparación para el Mundial de Norteamérica 2026, Colombia se enfrentará a Croacia y Francia, dos selecciones mundialistas, los días 26 y 29 de marzo, respectivamente.

Lea más: Lesionados, otros sin equipo y varios con buen presente: el rompecabezas que debe armar Néstor Lorenzo para el Mundial

Aunque no es una lesión de mucho tiempo, en la Selección se prendieron las alarmas, pues es la segunda incapacidad que tiene el volante en lo corrido del año y por ello, el cuerpo técnico de la Tricolor está en constante comunicación con el jugador para conocer su evolución.

Lerma no pudo estar en el duelo de este jueves en el duelo por la Conference League en la ante el Zrinjski en los playoffs, que terminó empatado 1-1. Quien si actuó y como titular fue el antioqueño Daniel Muñoz, quien es otro hombre clave para Néstor Lorenzo en la Selección Colombia.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto tiempo estará fuera Jefferson Lerma?
Aproximadamente tres semanas, por lesión en el tendón de la corva.
¿Se perderá los amistosos de Colombia en marzo?
Podría reincorporarse justo antes de los partidos ante Croacia (26) y Francia (29 de marzo).

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Futbolistas en el exterior
Premier League
Crystal Palace
Inglaterra
Néstor Lorenzo
Jefferson Lerma
Daniel Muñoz
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida