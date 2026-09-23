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André Onana sorprende al mundo con una peligrosa terapia de fuego

El arquero camerunés André Onana sorprendió al mostrar en redes sociales una sesión de ventosaterapia con fuego, una técnica utilizada para aliviar la tensión muscular y favorecer la recuperación física.

  • El portero André Onana durante una de sus sesiones de ventosaterapia. FOTO PANTALLAZOS TOMADOS DE X @footballontnt
    El portero André Onana durante una de sus sesiones de ventosaterapia. FOTO PANTALLAZOS TOMADOS DE X @footballontnt
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
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Los futbolistas profesionales han llevado el cuidado de su cuerpo a otro nivel. Más allá de los entrenamientos y las sesiones de recuperación en los clubes, cada vez es más habitual que los jugadores dispongan en sus hogares de fisioterapeutas, entrenadores personales, nutricionistas e incluso chefs privados. Algunos también incorporan sofisticados equipos y recurren a diferentes técnicas para acelerar la recuperación física.

Uno de los casos que más llamó la atención recientemente fue el de André Onana. El guardameta camerunés, de 30 años y actualmente en el Trabzonspor de Turquía, compartió en sus historias de Instagram unas imágenes que rápidamente despertaron la curiosidad de sus seguidores.

En el video se observa al arquero con buena parte de su cuerpo cubierto por ventosas, una técnica que también han utilizado reconocidas figuras del fútbol, entre ellas Karim Benzema. Sin embargo, lo que más sorprendió fueron varios puntos de fuego visibles sobre su espalda y sus piernas.

La práctica utilizada por Onana se conoce como ventosaterapia, una técnica asociada a la medicina tradicional china. En su modalidad con fuego, se introduce brevemente una llama en el interior de un recipiente para calentarlo y, posteriormente, se coloca sobre la piel. Al enfriarse el aire dentro del recipiente, se genera un efecto de succión que mantiene la ventosa adherida al cuerpo.

Quienes recurren a esta técnica la utilizan principalmente con la intención de disminuir la sensación de tensión muscular y favorecer la recuperación después de esfuerzos físicos. La práctica se ha hecho cada vez más visible entre deportistas de alto rendimiento, aunque sus beneficios médicos siguen siendo objeto de debate y la evidencia científica sobre algunas de sus supuestas propiedades es limitada.

En el caso de Onana, las imágenes llamaron especialmente la atención por la utilización de fuego, una variante mucho más llamativa que las tradicionales ventosas. El procedimiento, además, debe realizarse con precaución y por personal capacitado, debido al riesgo de quemaduras si la técnica no se aplica correctamente.

Así, mientras los grandes clubes cuentan con departamentos especializados para cuidar hasta el último detalle de sus jugadores, algunos futbolistas también buscan alternativas en casa para mantenerse en condiciones óptimas. Onana, con sus particulares sesiones de recuperación, volvió a demostrar que en el fútbol profesional el cuidado físico puede llegar a métodos tan llamativos como este.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué mostró André Onana en sus redes sociales?
El arquero camerunés compartió imágenes de una sesión de ventosaterapia en la que tenía varias ventosas sobre la espalda y las piernas, además de puntos de fuego utilizados durante el procedimiento.
¿En qué consiste la ventosaterapia con fuego?
Es una técnica asociada a la medicina tradicional china. En su modalidad con fuego, se calienta brevemente el interior de un recipiente con una llama antes de colocarlo sobre la piel, generando posteriormente un efecto de succión.
¿Para qué utilizan esta técnica algunos deportistas?
Sus practicantes buscan disminuir la sensación de tensión muscular y favorecer la recuperación después del entrenamiento. Sin embargo, la evidencia científica sobre algunos de sus beneficios es limitada y el procedimiento debe realizarse con precaución.

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