El motivo detrás de la ausencia de Juan Fernando Quintero en la convocatoria de Néstor Lorenzo

Cuando Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de convocados para los amistosos que la Selección Colombia disputará en territorio estadounidense frente a Nueva Zelanda y Australia, muchos nombres eran los esperados: la base habitual, los referentes y algunas novedades. Sin embargo, una ausencia llamó poderosamente la atención: Juan Fernando Quintero no estaba en el listado. El volante antioqueño, símbolo de talento y uno de los jugadores más queridos por el cuerpo técnico tricolor, parecía fijo en la convocatoria. Su ausencia generó interrogantes, especialmente porque ha sido uno de los futbolistas de mayor confianza para Lorenzo desde el inicio de su proceso. Puede leer: Néstor Lorenzo hizo la última convocatoria del año de la Selección Colombia: ¿Cuáles son las novedades?

De acuerdo con información confirmada por fuentes cercanas al cuerpo técnico de la Selección, la no convocatoria de Quintero no obedece a una decisión técnica ni a problemas físicos, sino a una solicitud directa de River Plate, su actual club. El equipo argentino atraviesa una etapa decisiva en las competiciones locales, por lo que pidió expresamente a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) que, de ser posible, el jugador no fuera convocado para esta doble fecha de amistosos FIFA.

El estratega argentino Néstor Lorenzo comprendió la situación y accedió a la petición, entendiendo la importancia del momento que vive River y el desgaste acumulado del jugador. Por esta razón, solo Kevin Castaño —quien también milita en el club argentino— fue incluido en la lista para los compromisos amistosos. Le puede interesar: ¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de la Selección Colombia? Prográmese con la prima, rompa la alcancía o ahorre Esta decisión, lejos de representar un distanciamiento entre Quintero y la Selección, evidencia el buen diálogo que mantiene el cuerpo técnico nacional con los clubes, priorizando el bienestar del jugador y la planificación a largo plazo del proceso rumbo al Mundial 2026. Quintero sigue siendo parte del núcleo principal de Lorenzo y se espera que sea parte de la lista definitiva para el Mundial. Su liderazgo, visión de juego y precisión en los balones detenidos lo convierten en una pieza indispensable dentro del engranaje ofensivo del combinado nacional.

Mientras tanto, la Selección se prepara para cerrar el año con los amistosos frente a Nueva Zelanda y Australia, duelos que servirán para seguir fortaleciendo la base del equipo y consolidar la idea futbolística del técnico argentino, que ha sabido mantener la confianza del grupo y del país.

Con Juanfer al margen por esta ocasión, Lorenzo apuesta por dar continuidad al bloque que viene de un gran rendimiento en las Eliminatorias y aprovechar estos compromisos para observar alternativas. Todo indica que el “10” de River tendrá descanso, pero su nombre sigue siendo fundamental para los hinchas y en los planes del seleccionador.

