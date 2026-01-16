¿Por qué protesta la hinchada del DIM? El malestar que se salió de las redes

La protesta de los hinchas del Independiente Medellín no es un hecho aislado ni producto de un solo resultado. Es la consecuencia de un malestar que viene creciendo desde hace meses y que, en las últimas semanas, pasó de la inconformidad digital a las manifestaciones en la calle.
Durante buena parte del segundo semestre, el descontento de la hinchada roja se expresaba casi exclusivamente en redes sociales. Comentarios, publicaciones y opiniones apuntaban al manejo administrativo del club, a la falta de un proyecto deportivo claro y a decisiones que, según los aficionados, han ido debilitando la identidad competitiva del DIM. Sin embargo, ese ruido virtual terminó por desbordarse.