FIFA abre investigación oficial al DT de Zambia tras ser acusado de manosear a una de sus jugadoras

La organización del Campeonato Mundial de fútbol de Australia y Nueva Zelanda no ofreció detalles de la denuncia en la selección de Zambia, alegando motivos de confidencialidad, pero distintos medios dijeron que el incidente atañe al entrenador Bruce Mwape por presuntamente tocar los senos de las jugadoras.

Las alegaciones de abusos sexuales en el equipo femenino de Zambia emergieron en redes sociales el año pasado.

“Si no te acuestas con él, no juegas”. Esa fue la grave denuncia de las jugadoras de la selección de Zambia sobre su técnico y que destapó en días pasados el diario británico The Guardian.

Bajo anonimato, una futbolista declaró a The Guardian lo siguiente: “Si Mwape quiere acostarse con alguien, tienes que decir que sí. Es normal que el entrenador se acueste con las jugadoras de nuestro equipo”.