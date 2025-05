“Lo mejor es que nos demos un tiempo”: la enigmática frase de Gustavo Bolívar tras desencuentro con Petro

¿Anuncio de ruptura? Esa es la pregunta que dejó en el aire un corto mensaje de Gustavo Bolívar en su cuenta de X publicado este domingo 11 de mato. “Lo mejor es que nos demos un tiempo...”, publicó el saliente director del DPS.

El mensaje fue entendido como reacción al episodio bochornoso ocurrido esta semana en el Catatumbo, cuando el presidente Gustavo Petro, delante de miles de personas, lo increpó por haberse pronunciado en el evento.

“Rompo el orden del día porque no me parece que sea así, Gustavo Bolívar, y otros compañeros. Primero porque los que ya renunciaron, renunciaron, no se puede confundir eso. Persona que renuncia porque tiene una aspiración, ya se va, entra su remplazo, que tiene que venir a hablar”, dijo el mandatario.