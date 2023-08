“No lo he oído diciendo ‘Me equivoqué’. Es que él nunca ha jugado en Suramérica. Cuando uno se equivoca puede decir: ‘Sí señor, me equivoqué’, pero no lo he oído. Ahí está Suramérica, con títulos y con fútbol ha dicho aquí estamos presente. Espero que algún día pida disculpas”, fueron las palabras de Valderrama hacia Mbappé.

Y es que desde que el astro francés hizo esas declaraciones, Argentina ganó el Mundial de Mayores, Brasil fue el campeón Olímpico y del Mundial sub-17, y Uruguay se quedó con el título sub-20, dejando a los europeos casi con las manos vacías. El único título internacional es el del Mundial femenino, ganado por España.