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¿Nació el amor? Periodista consiguió Instagram de una hincha en plena entrevista

El emotivo momento entre el periodista y la entrevistado sucedió previo al duelo que Boca derrotó 3-0 a Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores.

  • Nicolás Luaces y su momento tierno con Daniela, hincha de Boca. FOTO CAPTURA VIDEO
    Nicolás Luaces y su momento tierno con Daniela, hincha de Boca. FOTO CAPTURA VIDEO
Redacción El Colombiano
hace 1 hora
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El amor puede llegar en el momento menos esperado. ¿Será que sin pensarlo lo habrá encontrado un periodista argentino que en entrevista con una hincha de Boca Juniors consiguió la cuenta de Instagram de la mujer?

El corresponsal Nicolás Luaces, para AZZ, canal de streaming de Flavio Azzaro, vivió un simpático momento antes del duelo que Boca ganó el pasado martes 3-0 a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores-2026.

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La historia se inició cuando Luaces le preguntó a la joven, de nombre Daniela, qué futbolista le gustaría que reforzará la plantilla del Xeneize a mitad de año, a lo que ella le respondió que Paulo Dybala, en este momento en la Roma, de Italia.

Como la entrevistada se expresaba bien durante el diálogo, Luaces le dijo que si era periodista, a lo que ella, con simpatía, le contestó que estudiaba psicología y era de Lanús.

Él, con cara de asombro, le replicó que también era de esa ciudad.

Luego, Nicolás interrogó a Daniela si seguía al canal de streaming en redes de dicho programa. Ella dijo que no y le pasó su celular para que buscará la dirección del medio y se suscribiera. A lo que el hombre le aclaró que buscaba la cuenta AZZ y no el Instagram de él, para que sus compañeros en estudio no pensaran otra cosa. A lo que la mujer, con picardía, le respondió.

“Igual no me molesta si me lo pasás”.

En ese momento la sorpresa fue mayor para el periodista. “Aborto misión de AZZ, me van a saber entender, le voy a pasar mi Instagram”.

Este miércoles, en estudio, y ante la pregunta si habría una cita entre los dos, el reportero, expresó: “Dios permita. Ya veremos, el destino dirá. El tiempo es sabio y pone las cosas en su lugar”.

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