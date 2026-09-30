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Pep Guardiola rompió el silencio y respalda al Manchester City tras veredicto por infracciones financieras

El técnico catalán ganó 20 títulos con el club inglés entre los que destaca la Uefa Champions League del año 2023. Esto dijo.

  • Josep Guardiola se pronunció tras el veredicto de la Premier League que declaró al club Manchester City culpable de varios cargos asociados a infracciones financieras entre 2009 y 2018. Foto: @PepTeam
    Josep Guardiola se pronunció tras el veredicto de la Premier League que declaró al club Manchester City culpable de varios cargos asociados a infracciones financieras entre 2009 y 2018. Foto: @PepTeam
Agencia AFP
hace 4 horas
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El extécnico del Manchester City Pep Guardiola mostró su apoyo a su exequipo luego de que la Premier League anunciase la culpabilidad del club en más de 100 cargos por infracciones financieras.

“Quiero que cada uno de los aficionados del Manchester City sepa que estoy aquí, más que nunca”, declaró en la red social X Guardiola, quien dejó el club el pasado mes de mayo tras una década llena de trofeos.

“Estoy, siempre he estado y siempre estaré respaldando a mi club, mi propietario, mi presidente Ferrán (Soriano, patrón del club), los jugadores, el equipo técnico, Enzo (Maresca, actual entrenador) y vosotros, nuestros increíbles aficionados”, añadió Guardiola.

Lea también: La Premier League declaró culpable al Manchester City por infracciones financieras, ¿descenderá?

“Seamos claros: superaremos esta prueba juntos. Os quiero a todos”, concluyó el exentrenador de 55 años, acompañando el mensaje con fotografías junto a la directiva del club o posando con la Liga de Campeones conquistada en 2023.

Ese título europeo fue la cúspide a los 20 trofeos conquistados entre 2016 y 2026. También destacan sus seis campeonatos de Inglaterra, cuatro de ellos conquistados de forma consecutiva.

La Premier League confirmó que el Manchester City había cometido “graves” infracciones financieras entre 2009 y 2018, especialmente por haber “inflado artificialmente los ingresos del club y reducido los gastos por más de 900 millones de libras (1000 millones de euros)”.

Todavía debe anunciarse una sanción, sin que la Premier League haya especificado un calendario. El abanico de sanciones incluye multas, prohibición de fichar jugadores, retirada de puntos, un descenso o incluso su expulsión del campeonato.

Siga leyendo | Manchester City: ocho años entre investigaciones y éxitos deportivos; la cronología de su controvertida historia

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué dijo Pep Guardiola sobre la situación del Manchester City?
Pep Guardiola expresó públicamente su respaldo al Manchester City y aseguró que permanecerá junto al club, su directiva, jugadores, cuerpo técnico y aficionados durante el proceso relacionado con las infracciones financieras.
¿Entre qué años cometió el Manchester City las infracciones financieras?
Según la Premier League, las infracciones financieras consideradas graves se produjeron entre 2009 y 2018, periodo en el que el club habría incumplido las normas económicas de la competición.
¿Cuánto dinero habría involucrado en las infracciones financieras del Manchester City?
La Premier League señaló que el Manchester City habría inflado artificialmente sus ingresos y reducido gastos por más de 900 millones de libras, equivalentes a unos 1.000 millones de euros.

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