Pep Guardiola rompió el silencio y respalda al Manchester City tras veredicto por infracciones financieras

El extécnico del Manchester City Pep Guardiola mostró su apoyo a su exequipo luego de que la Premier League anunciase la culpabilidad del club en más de 100 cargos por infracciones financieras.

“Quiero que cada uno de los aficionados del Manchester City sepa que estoy aquí, más que nunca”, declaró en la red social X Guardiola, quien dejó el club el pasado mes de mayo tras una década llena de trofeos.

“Estoy, siempre he estado y siempre estaré respaldando a mi club, mi propietario, mi presidente Ferrán (Soriano, patrón del club), los jugadores, el equipo técnico, Enzo (Maresca, actual entrenador) y vosotros, nuestros increíbles aficionados”, añadió Guardiola.

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“Seamos claros: superaremos esta prueba juntos. Os quiero a todos”, concluyó el exentrenador de 55 años, acompañando el mensaje con fotografías junto a la directiva del club o posando con la Liga de Campeones conquistada en 2023.