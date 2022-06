Según TNT Sports Brasil y una imagen que se hizo viral en las redes sociales, durante uno de los entrenamientos de Brasil, selección que se encuentra en una gira asiática, los delanteros Vinicius Jr. y Richarlison tuvieron un fuerte encontronazo.

En la imagen se ve claramente cómo los jugadores se tomaban de las camisetas mientras que Neymar, Dani Alves y Lucas Paquetá los separaban.

“Dijo que no puedo ganar la Champions League, que el Everton va a descender. También que estoy sobrevalorado y me quedé callado. Pero cuando me dijo que Lukaku era mejor que yo, ahí lo perdí”, reveló Richarlison, el atacante del Everton sobre lo sucedido.

Varios periodistas que siguen de cerca a la Selección pentacampeona del mundo, aseguraron que el altercado quedó ahí y que el ambiente en el camerino está bien.