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Así se jugará la fecha 14 de la liga BetPlay que arranca este jueves con el duelo Fortaleza-Millos, ¿cuándo juegan DIM y Nacional?

El Verdolaga es cuarto con 22 puntos y el Poderoso, séptimo con 20 unidades.

  • El volante Agustín Martegani es uno de los jugadores del Poderoso que mejor nivel ha mostrado en la temporada. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    El volante Agustín Martegani es uno de los jugadores del Poderoso que mejor nivel ha mostrado en la temporada. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
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Este jueves con el duelo entre Fortaleza-Millonarios, desde las 8:10 de la noche, arranca la fecha 14 de la Liga BetPlay que tendrá duelos hasta el lunes 26 de octubre. Serán seis días diferentes de programación entre el 8 y el 26 de octubre.

Este viernes se disputará el duelo entre Alianza y Águilas Doradas, desde el Armando Maestre Pavajeu a las 6:00 de la tarde y desde las 8:10 p.m., Once Caldas recibirá en Palogrande a Llaneros.

El sábado serán dos juegos: Pereira ante Deportivo Cali desde el estadio Santiago de las Atalayas en Yopal, a las 3:30 de la tarde, y Junior en el Romelio Martínez se enfrentará a Internacional de Bogotá a las 6:10 de la tarde; ambos están por fuera de los ocho.

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El domingo se tendrán tres juegos, con equipos que luchan por ingresar a los ocho o que quieren mantener su posición entre los parcialmente clasificados. Por ello, a las 4:05 de la tarde, Jaguares recibirá en el estadio Jaraguay la visita de Deportes Tolima; luego, a las 6:10 de la tarde, Chicó se medirá a Cúcuta en un duelo clave en la tabla del descenso y el plato fuerte del día será el duelo entre América en el Pascual Guerrero ante Independiente Medellín, dirigido por Luis Amaranto Perea, desde las 8:15 de la noche.

Luego, los partidos entre Atlético Nacional-Pasto y Santa Fe-Bucaramanga se jugarán en fechas posteriores. El Verde lo hará el 22 de octubre en el Atanasio Girardot, a las 8:00 de la noche, mientras que el Cardenal lo hará el 26 de octubre, a las 8:05 de la noche en El Campín.

Tabla de posiciones de la Liga

América de Cali, con 27 puntos, es líder solitario y está a una victoria de confirmarse como clasificado, con seis fechas aún por disputar en la Liga y un juego aplazado por disputar.

En el segundo lugar de la tabla aparece el Deportivo Cali con 24 unidades, seguido de Bucaramanga con 23, Atlético Nacional y Santa Fe con 22, mientras que Millonarios es sexto con 21 unidades. El Poderoso es séptimo con 20 puntos y cierra los parcialmente clasificados Tolima con 19.

Fuera de los ocho, pero luchando para buscar la clasificación, están equipos como Cúcuta Deportivo, noveno con 15 puntos, con 14 aparecen Llaneros y Águilas Doradas, mientras que Once Caldas e Internacional de Bogotá están con 13 unidades.

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Chicó que está en el puesto 14 tiene 12 puntos. Ya con poco margen de error, aparecen equipos como Alianza con 11 unidades, Fortaleza con 10, Junior y Pasto con 9; Pereira está en el puesto 19 con 8 puntos y cierra Jaguares con solo 7 unidades.

Hay que recordar que por disputar hay seis fechas, pero algunos equipos siguen sin ponerse al día y por ello tienen pendiente de disputar uno o más encuentros; ese es el caso de la mayoría de los clubes, ya que los únicos que están al día con los 13 juegos disputados hasta el momento son Millonarios, casilla 6 con 21 puntos, e Internacional de Bogotá, puesto 13 con 13 unidades.

Nacional, que es dirigido por Lucas González, es el único equipo que tiene tres fechas aplazadas, ha jugado solo diez compromisos y este jueves disputa uno de esos duelos, correspondiente a la novena fecha ante Tolima en Ditaires, desde las 6:00 de la tarde.

Con once partidos disputados aparecen Bucaramanga, Águilas Doradas, Chicó, Junior, Pereira y Jaguares.

Con un solo duelo aplazado están Pasto, Fortaleza, Alianza, Once Caldas, Cúcuta, DIM, Santa Fe, Tolima, Llaneros, Cali y América.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo y a qué hora juega América de Cali vs. Medellín en la fecha 14?
El partido entre América de Cali e Independiente Medellín se jugará este domingo a las 8:15 p.m., en el estadio Pascual Guerrero. Es el encuentro principal de la jornada dominical, en el que América busca asegurar su clasificación anticipada a los cuadrangulares.
¿Por qué los partidos de Nacional y Santa Fe de la fecha 14 no se juegan este fin de semana?
Los compromisos Atlético Nacional vs. Pasto y Santa Fe vs. Bucaramanga fueron reprogramados para fechas posteriores por decisión de la Dimayor. Nacional jugará el 22 de octubre a las 8:00 p.m. en el Atanasio Girardot, mientras que Santa Fe lo hará el 26 de octubre a las 8:05 p.m. en El Campín.
¿Cuáles son los únicos equipos de la Liga BetPlay que tienen todos sus partidos al día?
Millonarios e Internacional de Bogotá son los únicos dos clubes que han disputado los 13 partidos correspondientes del calendario actual. Los 18 equipos restantes de la liga tienen entre uno y tres partidos aplazados pendientes por disputar.

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