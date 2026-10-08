Así se jugará la fecha 14 de la liga BetPlay que arranca este jueves con el duelo Fortaleza-Millos, ¿cuándo juegan DIM y Nacional?

Este jueves con el duelo entre Fortaleza-Millonarios, desde las 8:10 de la noche, arranca la fecha 14 de la Liga BetPlay que tendrá duelos hasta el lunes 26 de octubre. Serán seis días diferentes de programación entre el 8 y el 26 de octubre.

Este viernes se disputará el duelo entre Alianza y Águilas Doradas, desde el Armando Maestre Pavajeu a las 6:00 de la tarde y desde las 8:10 p.m., Once Caldas recibirá en Palogrande a Llaneros.

El sábado serán dos juegos: Pereira ante Deportivo Cali desde el estadio Santiago de las Atalayas en Yopal, a las 3:30 de la tarde, y Junior en el Romelio Martínez se enfrentará a Internacional de Bogotá a las 6:10 de la tarde; ambos están por fuera de los ocho.

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El domingo se tendrán tres juegos, con equipos que luchan por ingresar a los ocho o que quieren mantener su posición entre los parcialmente clasificados. Por ello, a las 4:05 de la tarde, Jaguares recibirá en el estadio Jaraguay la visita de Deportes Tolima; luego, a las 6:10 de la tarde, Chicó se medirá a Cúcuta en un duelo clave en la tabla del descenso y el plato fuerte del día será el duelo entre América en el Pascual Guerrero ante Independiente Medellín, dirigido por Luis Amaranto Perea, desde las 8:15 de la noche.

Luego, los partidos entre Atlético Nacional-Pasto y Santa Fe-Bucaramanga se jugarán en fechas posteriores. El Verde lo hará el 22 de octubre en el Atanasio Girardot, a las 8:00 de la noche, mientras que el Cardenal lo hará el 26 de octubre, a las 8:05 de la noche en El Campín.