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Colombia se mide a Portugal en el Mundial Sub 20 en Polonia: hora y dónde ver el juego

Una victoria confirmaría a las cafeteras en los octavos de final del torneo.

  • Lina Arboleda y María Fernanda Viáfara celebran en la victoria de Colombia ante Costa Rica en el arranque del Mundial Sub-20 femenino en Polonia. FOTO CORTESÍA FCF
    Lina Arboleda y María Fernanda Viáfara celebran en la victoria de Colombia ante Costa Rica en el arranque del Mundial Sub-20 femenino en Polonia. FOTO CORTESÍA FCF
  • Colombia se mide a Portugal en el Mundial Sub 20 en Polonia: hora y dónde ver el juego
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 5 horas
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Tranquilas por la victoria ante Costa Rica 3-1 en el debut, pero convencidas de tener muchos aspectos por mejorar, así están las jugadoras de la Selección Colombia femenina Sub-20 para el duelo de este jueves, ante Portugal en el Mundial de Polonia.

Las colombianas que empezaron perdiendo, muy temprano, a los cinco minutos por un error de la arquera Luisa Agudelo, saben que en el segundo duelo, ante Portugal, deben entrar más concentradas, ya que las lusas son un rival más fuerte y, como vienen de caer ante Corea del Norte, van a salir a buscar, por todos los medios, un triunfo que las mantenga con opción de clasificación.

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Precisamente, luego del duelo ante Costa Rica, Luisa agradeció el respaldo que tuvo de sus compañeras y resaltó la manera como en equipo fueron en busca de darle la vuelta al marcador.

“El equipo fue muy valiente ante el error que uno pueda cometer, gracias a Dios tengo un gran equipo que me respaldó, tengo que aprender, seguir mejorando, trabajando para que no vuelva a pasar y poder sacar el arco en cero”.

Luisa también se mostró bastante conmovida por la manera como sus compañeras la arroparon. “Gracias a Dios tengo unas compañeras que siempre están respaldando, que están a mi lado; pude alzar el nivel, seguir adelante y logramos remontar, que era lo que queríamos”.

Otra de las motivaciones de las dirigidas por Carlos Paniagua es asegurar la clasificación a los octavos de final del torneo, ya que una victoria ante Portugal Colombia también puede asegurar su pase a octavos de final; con una victoria los aseguraría en esa fase.

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El técnico Carlos Paniagua, por su parte, mencionó que “en estos torneos cortos, la celebración dura poco; ya viene Portugal y este partido es muy importante, porque tenemos que buscar la clasificación a la siguiente fase. Si lo hacemos bien desde lo mental, vamos a sacar adelante el juego”.

Mariana Silva, quien milita en España, argumentó que son conscientes de que al frente tendrán un rival fuerte, y la idea es poder estar concentradas, hacer las cosas de la mejor manera y buscar, tal y como ha pasado en los mundiales anteriores, confirmarse en la siguiente fase del Mundial en Polonia.

Colombia espera ganar para unirse así a selecciones como Polonia, Brasil e Italia, que con seis puntos se confirmaron en los octavos de final del torneo. Hay que recordar también que Ecuador, con su triunfo en el debut, es otro de los equipos sudamericanos que, con una victoria, avanzarán, mientras que Argentina, que perdió ante Polonia, recuperó sus opciones con el 8-0 que le propinó a Benín, en el partido que más goles ha registrado en la actual edición del Mundial Sub 20 femenino.

Colombia espera alcanzar su mejor actuación en la historia del Mundial, la cual es un cuarto lugar en la edición de 2010; en las ediciones de 2024 y 2022 alcanzó los cuartos de final, terminando en las posiciones 5 y 7, respectivamente.

Esta es la cuarta clasificación de la selección Colombia femenina Sub-20 al Mundial, en las 13 ediciones en las que se ha disputado el torneo.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué necesita la Selección Colombia Sub-20 para clasificar a los octavos de final en Polonia?
Colombia asegura de manera directa su pase a los octavos de final del torneo si consigue una victoria en su partido frente a Portugal.
¿Qué selecciones ya están clasificadas a los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20?
Las selecciones de Polonia, Brasil e Italia ya aseguraron su cupo en la siguiente fase tras alcanzar seis puntos en el torneo.
¿Cómo están los otros equipos sudamericanos en la fase de grupos del Mundial Sub-20?
Brasil ya está clasificada a octavos con seis puntos; Ecuador avanzará si logra su segunda victoria tras ganar en el debut; y Argentina recuperó opciones tras golear 8-0 a Benín luego de caer ante Polonia.

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