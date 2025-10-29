x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Cinco jugadores de equipos paisas, entre los llamados para el Mundial Sub 17 de Qatar

El técnico Freddy Hurtado confirmó los convocados para el torneo que arranca el lunes 3 de noviembre. Conozca quiénes son y cuándo debutará Colombia frente a Alemania.

  • El delantero Santiago Londoño de Envigado FC es uno de los jugadores paisas que hacen parte de la Selección Colombia Sub 17 que disputará el Mundial en Qatar. FOTO CORTESÍA FCF
    El delantero Santiago Londoño de Envigado FC es uno de los jugadores paisas que hacen parte de la Selección Colombia Sub 17 que disputará el Mundial en Qatar. FOTO CORTESÍA FCF
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
29 de octubre de 2025
bookmark

El técnico Freddy Hurtado confirmó la lista de jugadores convocados para el Mundial Sub 17 masculino de fútbol, que se disputará desde el próximo 3 de noviembre en Qatar.

Envigado con tres convocados y Atlético Nacional con dos, son los equipos antioqueños que aportaron talento para la selección que tendrá como rivales en el Mundial a Alemania, Corea del Norte y El Salvador.

Le puede interesar: ¡Ya no es Nigeria! Este es el segundo rival de la Selección Colombia para la fecha Fifa de noviembre, ¿cuándo y a qué hora?

Los paisas llamados a la Selección son Jorman Camilo Mendoza (arquero) y los jugadores de campo Juan José Cataño, Santiago Londoño González, Matías Lozano Quiroz y José Rafael Escorcia De La Cruz.

Los 21 futbolistas elegidos por Hurtado iniciaron su viaje, rumbo a Qatar, este miércoles. Colombia comenzará la fase de grupos enfrentando a Alemania el 4 de noviembre a las 9:45 a.m. (hora de Colombia).

En la segunda jornada, prevista para el 7 de noviembre, se medirá contra El Salvador a las 7:30 a.m. (hora de Colombia) y cerrará la fase de grupos ante Corea del Norte, el 10 de noviembre, a las 8:30 a.m. (hora de Colombia).

Todos los partidos de la primera fase se disputarán en la sede Aspire Zone.

La lista de los convocados

Arqueros

Jorman Camilo Mendoza Garrido – Envigado FC

Juan Sebastian Covilla González – Deportes Tolima

David Eduardo Rodríguez Burbano – Millonarios FC

Defensas

Criss Angel Macías Besinger – Millonarios FC

Brait García Lobo – Deportivo Cali

Jesús David Peñaloza Fragozo – Unión Magdalena

Didier Fabián Henao – Boca Juniors

Miguel Ángel Solarte Arboleda – Atlético Boca Juniors

Edmilson Yosue Herazo Torres – Barranquilla Fc

Yaiker David Moya – Junior FC

Además: Seguirá los pasos de Falcao: Cristian Orozco, formado en Guarne, será el segundo colombiano en llegar al Manchester United

Volantes

Cristian Camilo Orozco Valdés – Fortaleza Ceif

Juan José Cataño Vahos – Envigado FC

Camilo Andrés Amú Solarte – América de Cali

Ángel Santiago Mora Barrera – Independiente Santa Fe

Miguel Angel Agámez – Junior FC

Deivi Fernando Quińones – L.D.U Quito

Delanteros

Santiago Londońo González – Envigado FC

José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional

Matías Lozano Quiroz – Atlético Nacional

Kevin Angulo Angulo – América de Cali

Cristian David Flórez Palacios – Real Soacha Cundinamarca

Siga leyendo: “El tiempo hará que lo valoremos más”: César Torres después de que Colombia terminara tercera en el Mundial sub-20 de Chile
Preguntas sobre la nota:

¿Quién dirige la Selección Colombia Sub-17?
El técnico Freddy Hurtado es el encargado del equipo juvenil que representará al país en Qatar.
¿Qué equipos colombianos aportaron más jugadores a la Sub-17?
Envigado FC lidera la lista con tres convocados, seguido por Atlético Nacional con dos.
¿Cuándo juega Colombia en el Mundial Sub-17 de Qatar?
El debut será el 4 de noviembre contra Alemania. Luego enfrentará a El Salvador y Corea del Norte.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Selección Colombia
Medios de comunicación
Contratos
Dinero
Fútbol Internacional
Deportistas
Jugadores
Qatar
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida