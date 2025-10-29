Cinco jugadores de equipos paisas, entre los llamados para el Mundial Sub 17 de Qatar

El técnico Freddy Hurtado confirmó la lista de jugadores convocados para el Mundial Sub 17 masculino de fútbol, que se disputará desde el próximo 3 de noviembre en Qatar.

Envigado con tres convocados y Atlético Nacional con dos, son los equipos antioqueños que aportaron talento para la selección que tendrá como rivales en el Mundial a Alemania, Corea del Norte y El Salvador.

Le puede interesar: ¡Ya no es Nigeria! Este es el segundo rival de la Selección Colombia para la fecha Fifa de noviembre, ¿cuándo y a qué hora?

Los paisas llamados a la Selección son Jorman Camilo Mendoza (arquero) y los jugadores de campo Juan José Cataño, Santiago Londoño González, Matías Lozano Quiroz y José Rafael Escorcia De La Cruz.