Esta sería la nómina de Colombia femenina para el duelo ante Uruguay en el Pascual Guerrero

La Selección Colombia femenina, que dirige Ángelo Marsiglia, está lista para el duelo de este viernes, en el Pascual Guerrero, ante Uruguay, a las 6:00 de la tarde, por la penúltima fecha de la Liga de Naciones que da dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027 y dos más para el repechaje. Las colombianas, que junto a Argentina son líderes del torneo con 14 unidades, necesitan una victoria para confirmarse como clasificadas de manera directa a la cita de Brasil y por ello, el regreso de Mayra Ramírez, una referente en la delantera, es una de las cartas nacionales para buscar el gol.

Colombia, Argentina, Venezuela y Ecuador, han sido las selecciones que, a lo largo de la Liga de Naciones Femenina han estado en el primer lugar de la tabla de posiciones, en uno de los dos cupos directos al Mundial. Los otros dos cupos serán para el repechaje. Las dirigidas por Marsiglia sueñan con consolidar su clasificación al Mundial este viernes, en casa, con sus familias y el público en general alentándolas, ante las uruguayas que ya no tienen opción de ser clasificadas directas. Se habla que el técnico Marsiglia podría tener en la nómina titular a Katherine Tapia, quien se consolida como la arquera titular de las cafeteras y junto a ella, podrían aparecer Carolina Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas; Lorena Bedoya, Marcela Restrepo, Leicy Santos; Linda Caicedo, Maithé López y Mayra Ramírez.

Hay que recordar que Leicy Santos con cuatro tantos es, junto a la argentina Florencia Bonsegundo, las máximas artilleras de la Liga de Naciones Femenina, que disputan nueve selecciones, ya que Brasil, por ser sede ya tiene su cupo y por ende no participa en la eliminatoria sudamericana. Recuerde que, el compromiso entre Colombia y Uruguay, desde el Pascual Guerrero se podrá observar en el país, a través de la señal de Caracol TV, al igual que por www.golcaracol.com, Ditu y el canal HD2 de Caracol y RCN. Si Colombia vence a Uruguay asegurará su cupo al Mundial, ya que Venezuela, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú, no la podrían alcanzar en la tabla de posiciones y pasarían a disputar los otros dos cupos (3° y 4° lugar de la tabla) para estar en el repechaje.

¿Cómo se juegan las últimas dos fechas de la Liga de Naciones Femenina?