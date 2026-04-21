Nicolás Rodríguez volvió a entrenar con Nacional mientras lucha por demostrar su inocencia. ¿Debe jugar?

El regreso del jugador Nicolás Rodríguez a los entrenamientos con Atlético Nacional ha generado una amplia discusión tanto en el ámbito deportivo como en la opinión pública. La situación combina aspectos legales, derechos laborales y el manejo institucional de un caso sensible que aún no ha sido resuelto por la justicia.
Luego de varias semanas apartado de la actividad deportiva, Nicolás Rodríguez ha sido autorizado para reincorporarse a los entrenamientos del club. La decisión se fundamenta, principalmente, en la imposibilidad de vulnerar su derecho al trabajo mientras no exista una condena o decisión judicial en firme en su contra.
Desde el entorno del jugador y del club se ha insistido en que, al no haber una resolución definitiva por parte de la Fiscalía, no existen elementos legales para mantenerlo suspendido indefinidamente. En ese sentido, su regreso responde a un principio básico del derecho: la presunción de inocencia.