Neymar marcó y se reivindicó con Robinho Jr., ¿se apaciguaron las aguas entre los dos?

Lo que sucedió entre Neymar y Robinho Jr. No es un hecho aislado. Los camerinos de los equipos de fútbol profesional están llenos de historias, anécdotas (buenas y malas) y conflictos internos que en muchas ocasiones no salen a la luz, pero ese no fue el caso del altercado entre Ney y el hijo de Robinho. El pasado 4 de mayo se dio a conocer que el juvenil fue agredido por el ex-Barcelona en un entrenamiento, pero ambos han coincidido en que es una acción normal de entrenamiento.

Existen especulaciones sobre por qué Ney reaccionó así. Una de las teorías es que Robinho Jr. gambeteó al experimentado extremo en un duelo 1 vs. 1, clásico de las prácticas del fútbol. El joven jugador habría dejado en el camino a Neymar, pero erró en la definición, y el ex-PSG le dijo: “por eso no tienes goles en primera”, a lo que Robinho Jr. Respondió: “al menos no estoy en el piso”. A pesar de lo sucedido, el director técnico Alexi Stival, más conocido como “Cuca”, decidió convocar a Neymar y Robinho Jr para el partido ante Recoleta de Paraguay por Copa Sudamericana. En territorio guaraní, el “10” se reivindicó marcando el gol de su equipo para el 1-1 final en el marcador. La anotación de Ney se festejó en equipo; el astro brasileño celebró con sus compañeros, entre ellos, Robinho Jr., que fue suplente.

¿Qué dijeron los protagonistas?

Robinho Jr. habló de lo que sucedió con su ídolo de infancia. Para el hijo de Robinho, el que Neymar sea su compañero es un sueño y admitió que le dolió bastante por ello; sin embargo, ya lo disculpó. Esto dijo el juvenil para ESPN Brasil: “Lógico que me quedé molesto, por ser mi ídolo desde la infancia, es un tipo que quiero mucho. El primer regalo que me dio fue una camiseta cuando tenía 8 años, lloré mucho y la tengo hasta hoy. Aunque él haya errado, ya pidió disculpas y fue hombre para asumir, yo también fui hombre para hablar con él, y todo está bien. La gente habla muchas cosas que no son ciertas, y es triste que haya tomado esta proporción toda. Pero estoy tranquilo, ya hablamos, lo quiero mucho y ya está todo resuelto”, dijo. “Lo de la notificación extrajudicial es cierto, fue en un momento de rabia mía y de mis empresarios. Fue mucho más un sentimiento que un pensamiento. Podría haber pensado dos veces, pero tampoco era para que saliera en los medios, no era para que hubiera esta revuelta toda, esta cobertura mediática innecesaria, que fue mala para los dos. Yo no quería eso. Pero ya está todo resuelto, ya hablé con él y con mis padres. Acepto las disculpas, normal, todo el mundo comete errores. Él es humano como todos nosotros, yo también podría haber errado, como ya erré muchas veces”, culminó Robinho. Lea más: ‘Los Luchos’ son los dos fichajes más rendidores de la temporada en Europa: esta ha sido su eficiencia

Por otro lado, Neymar también se extendió hablando sobre el asunto. Dejó claro que no pensaba que el asunto escalara tanto y fuera mediático. Para Ney, hay cosas normales en los camerinos que, por más normales que sean, no son justificables. Las palabras del “10” para ESPN Brasil:

“Estas cosas pasan en el fútbol. Para empezar, se suponía que esto quedaría entre nosotros. Luego llegó a oídos de gente que no vive el día a día del fútbol, y al final termina avivando las cosas de una forma muy negativa. Fue un malentendido que tuvimos en el entrenamiento, fue una reacción mía y terminé pasándome de la raya. Pero justo después de que sucediera, nos disculpamos, hablamos en el vestuario, tanto Robinho Jr. como yo, y nos entendimos. Es un chico al que aprecio mucho, le tengo un cariño muy especial desde el principio. Si quieren una disculpa a la prensa, aquí la tienen. Ya me había disculpado con él y con su familia. Reaccioné de forma exagerada, sí. Podría haber sido diferente, pero terminé perdiendo los estribos. Nos reunimos de nuevo el lunes, me disculpé delante de todo el grupo, hablé con todos, él también se disculpó, pensamos que estaba resuelto, pero a veces la gente intenta meterse, intenta saber más de lo que pasa día a día, y termina interpretando las cosas de una manera muy distinta a como son en realidad”, culminó el mejor jugador brasileño de la década pasada.

Los camerinos, como la vida misma, tienen acciones normalizadas que no lo deberían estar. Lo que pasó en el Santos de Sao Paulo no es un caso único, otros ejemplos son: - La pelea entre Teófilo Gutiérrez y Sebastián Saja en Racing Club de Avellaneda, año 2012. El delantero atlanticense tuvo dos encontronazos con el guardameta argentino. La primera pelea fue durante un entrenamiento, allí “Teo” y “El Chino” se dieron puñetazos, en lo que parecía más una exhibición de boxeo que un entrenamiento de fútbol. La segunda ocasión fue más grave, pues en palabras de Saja, Alfio “El Coco” Basile (entrenador), Giovanni Moreno y hasta el mismo Teófilo han contado que el barranquillero sacó un arma en el camerino de Racing tras perder un clásico contra Independiente. - Más reciente, están los golpes que recibió Álvaro Carreras, futbolista del Real Madrid, por parte de su compañero de equipo, Antonio Rüdiger. Todo indica que el contexto es similar al de Ney y Robinho Jr, una jugada de entrenamiento alteró las emociones de los jugadores. Lo oscuro en este caso es que eso sucedió hace tres meses, en febrero de 2026, distinto a lo de los jugadores del Peixe brasileño, que tan solo un par de días después de sucedido, se dio a conocer. Lea también: Neymar, absuelto: Justicia española cerró caso de su fichaje por el Barcelona Bloque de preguntas y respuestas