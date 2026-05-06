Se vino abajo muro de escuela en Cali, apenas un mes después de su inauguración por el Gobierno Petro

Se desplomó tan solo días luego de que fue entregada. En un video quedó registrado cuando se cayó un muro que separa dos edificios del sector: la IPS Antonio Nariño y la Institución Educativa Libardo Madrid Valderrama, específicamente en su sede Pablo Neruda. Esta última forma parte de los proyectos impulsados por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Este suceso ha generado una fuerte controversia a través de redes sociales, ya que la infraestructura ha sido objeto de críticas luego de que, según reportes, uno de sus muros presentara fallas a pocas semanas de su inauguración.

El 12 de abril el Ministerio de Educación Nacional anunció públicamente la entrega de esta obra como parte del cumplimiento de compromisos en materia de infraestructura educativa.

La inauguración fue presentada como un avance en el fortalecimiento de espacios para la formación académica en la región, destacando la inversión y el impacto esperado en la comunidad estudiantil.