Néstor Lorenzo reconoció los errores de Colombia pero está conforme: esto dijo después del amistoso contra México

Durante la primera mitad se vieron distintos patrones en la selección Colombia. Constantes faltas, pérdidas de balón, errores en salida e incluso 3 ocasiones en las que se salvó porque los mexicanos estrellaron sus remates en los palos. El gol de Luis Javier Suárez antes de los 10 minutos, tras un fenomenal centro de Richard Ríos, parecía abrir el melón de goles colombianos, no obstante, la situación se tornó distinta.

Una nueva ilusión surge desde la selección Colombia con la renovación de la plantilla después de la Copa Mundial de la FIFA 2026 . El primer escollo a superar era México en un juego amistoso, sin embargo, los manitos comandados por Rafael Márquez demostraron capacidad y trabajo en todas las zonas del campo, complicando a Colombia de más en el partido amistoso que se jugó en Baltimore, Estados Unidos, y que culminó en tablas 1-1.

Para la segunda mitad, Colombia mejoró, se ve que sirvió la charla del entretiempo. Sin embargo, cuando Colombia se posicionaba en campo rival, apareció la joya del fútbol mexicano, Gilberto Mora, para enganchar a Jhon Lucumí, dejarlo tirado en el terreno y definir ante Álvaro Montero, que poco pudo hacer. Al minuto 62, el jugador de 17 años de los Xolos de Tijuana estampó el 1-1 final. Los ingresos de Yáser Asprilla, Jaminton Campaz, Kevin Viveros, Matías Orozco y Samuel Velásquez le dieron frescura al equipo colombiano.

En el inicio de un nuevo proyecto en cuanto a nombres se trata, el director técnico Néstor Lorenzo destacó algunas cosas, pero también fue tajante en otras que no le agradaron tanto, como la llegada tarde a los balones divididos.

“Siento que el primer tiempo, sobre todo, México nos superó. Nosotros llegamos tarde a las presiones, quisimos hacer un partido con una presión más alta. Ya en el segundo tiempo corregimos y se emparejó un poco el trámite del compromiso”, puntualizó el técnico.

“Creo que cometimos muchos errores que son corregibles. La actitud del equipo fue buena y el debut de los chicos que entraron fue promisorio. Nos parece que hay futuro”, destacó Lorenzo.

A propósito de los jugadores debutantes, Lorenzo dijo que “no quiero hacer nombres de uno u otro, mejor o peor. Creo que en general entraron bien. El desafío fue, después de haber sentido que nos superaron en el primer tiempo, salir con el mismo equipo para emparejar las cosas, mejorando la manera, la forma del equipo, y creo que eso se dio, el segundo tiempo fue muchísimo más parejo”.

Por último, destacó la importancia de Jhon Arias en el partido donde estrenó el número diez. Lorenzo estuvo a gusto con lo hecho por el chocoano, principalmente porque tuvo que ser rueda de auxilio en la marca para Daniel Muñoz, ya que el lateral izquierdo mexicano, Jesús Gallardo, pasaba constantemente al ataque.

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Néstor también fue consultado por su rival y aprobó el debut de Rafa Márquez: “Lo felicité”, dijo. El próximo compromiso para Lorenzo y la selección Colombia será el viernes 2 de octubre a las 7:00 p.m., hora colombiana, contra Paraguay en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

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