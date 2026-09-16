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Néstor Lorenzo revela este jueves primera convocatoria para su nuevo ciclo con Colombia; 25 jugadores esperan debutar

Aparte de la base que llevó al Mundial, hay otros que se quedaron en el camino. Aquí, una lista de talentos que nunca han sido llamados.

  • El delantero Kevin Viveros y el zaguero Jhohan Romaña (verde) encabezan un listado de jugadores de alta cotización internacional que esperan tener su “primiparada” con la Selección en el nuevo proceso. FOTO GETTY
    El delantero Kevin Viveros y el zaguero Jhohan Romaña (verde) encabezan un listado de jugadores de alta cotización internacional que esperan tener su “primiparada” con la Selección en el nuevo proceso. FOTO GETTY
  • Aquí, 25 talentos que esperan un primer llamado.
    Aquí, 25 talentos que esperan un primer llamado.
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 2 horas
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Sin la presión de incluir o no a James Rodríguez en la lista de convocados para los tres partidos amistosos que tendrá la Selección Colombia en la fecha FIFA ante México (26 de septiembre), Paraguay (2 de octubre) y Perú (6 de octubre), el técnico Néstor Lorenzo ofrecerá este jueves a las 3:00 p.m. en Bogotá una rueda de prensa en la que hablará del nuevo ciclo que apunta a la Copa América de 2028, las Eliminatorias y el Mundial de 2030.

James (35 años), que había generado controversia en los últimos llamados por su falta de ritmo de competencia, acaba de anunciar el fin de su ciclo con la Tricolor, quitándole así un peso de encima al seleccionador que siempre confió en él. El ‘10’ empezó de lleno su etapa con Atlético Nacional, tal como lo hizo Juan Fernando Quintero (33 años) en el Deportivo Independiente Medellín, quien en días anteriores también le dijo adiós a la Tricolor.

Seguramente entre los nuevos convocados habrá nombres que no gusten a los aficionados y a un sector de la prensa, pues como ha dicho Francisco Maturana, “nunca la gente estará completamente satisfecha con un listado que entregue un técnico de la selección nacional”.

Lea aquí: La Selección Colombia vuelve a Cali: jugará ante Chile y la taquilla será para damnificados del terremoto

Si bien se espera que Lorenzo mantenga una base del proceso que culminó en el Mundial de Norteamérica 2026, entre ellos el arquero Álvaro Montero y jugadores de campo como Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Jhon Arias, Gustavo Puerta, Richard Ríos, Jorge Carrascal, Jhon Portilla, Luis Díaz, Luis Javier Suárez, “Cucho” Hernández y Carlos Andrés Gómez, entre otros, en el fútbol internacional hay en la actualidad muchos talentos que hacen méritos para tener la oportunidad en esta primera cita.

Aparte de los ya mencionados, entre algunos que hicieron parte del proceso y no alcanzaron cupo para el Mundial por lesiones o bajo nivel en ese momento, podrían reaparecer Yaser Asprilla, Kevin Mier, Yerson Mosquera o Rafael Santos Borré. Es cierto que no todos tendrán cabida en esta nueva ocasión, porque a lo sumo llamará a 26 jugadores. Sin embargo, algunos que actúan en ligas competitivas y tienen buena valoración económica en el mercado esperan el guiño de Lorenzo.

Aquí, 25 talentos que esperan un primer llamado.
Aquí, 25 talentos que esperan un primer llamado.

Se espera que haya debutantes

¿Se atreverá Lorenzo a abrir las puertas a algunos primíparos? La respuesta se tendrá este jueves desde la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá.

Para tener una idea de quiénes levantan la mano para ser llamados por primera vez, recogimos una lista que hizo la cuenta de X @Andres25400 con los 25 colombianos mejor valorados en Transfermarkt que nunca han sido convocados a la Selección de mayores (ver tabla).

La encabeza el delantero Kevin Viveros, de gran presente con el Paranaense de Brasil, quien está cotizado en 10 millones de euros, seguido por el zaguero central Jhohan Romaña del León de México (6 millones de euros) y el creativo Juan Manuel Rengifo, de Nacional (5 millones), al igual que el volante Matías Orozco del Castellón de la segunda división de España.

Este grupo de futbolistas, cotizado en 88,9 millones de euros, concentra el 18% del valor total en los dos primeros: Viveros y Romaña.

El segmento medio es muy uniforme, pues entre las casillas 8 y 16, 9 jugadores están tasados exactamente en 3,5 millones de euros.

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La muestra tiene un peso importante en defensores centrales (6) y atacantes por las bandas/extremos (6 entre perfil derecho e izquierdo).

También resalta que solo hay un arquero en el listado. Se trata de Jordan García, en el puesto 24 con 2,5 millones de euros, lo que representa apenas el 4 % del total del grupo.

En cuanto a la edad, esta oscila entre los 18 años (Matías Orozco) y los 28 años (Julián Millán, Edwuin Cetré y Yeison Guzmán). El promedio aproximadamente es de 23,4 años, lo que refleja un grupo de rendimiento actual en consolidación con proyección.

Matías Orozco, a pesar de tener solo 18 años, tiene un valor elevado (5 millones de euros), que lo ubica en el top 4 de este ranking.

La estatura promedio registrada es de 1,81 metros. El jugador más alto es Brayan Medina (1,95 m, defensa central), mientras que los más bajos miden 1,70 m (José Enamorado y Yeison Guzmán). Los defensores centrales promedian más de 1,89 m, garantizando solidez en el juego aéreo.

Así las cosas, Néstor Lorenzo tiene a mano un selecto grupo de jugadores que le pueden resolver muchos problemas que tuvo en el pasado. Es cuestión de que les abra las puertas de la Selección y que cada uno de ellos, con buen trabajo, justifique la convocatoria en caso de que esta se concrete.

Siga leyendo: James Rodríguez volvería a jugar en la primera división de Colombia después de 20 años, ¿debutará contra Inter de Bogotá?

Bloque de preguntas y respuestas

¿A qué hora y dónde anunciará Néstor Lorenzo la convocatoria de la Selección Colombia?
La rueda de prensa se realizará este jueves a las 3:00 p.m. desde la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá.
¿Qué partidos jugará la Selección Colombia en la fecha FIFA?
La Tricolor disputará tres partidos amistosos en Estados Unidos: ante México el 26 de septiembre, frente a Paraguay el 2 de octubre y contra Perú el 6 de octubre.
¿Quién es el jugador colombiano nunca convocado más valioso según Transfermarkt?
El delantero Kevin Viveros, actual jugador del Paranaense de Brasil, lidera el escalafón con un valor de mercado de 10 millones de euros.

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