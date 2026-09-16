Néstor Lorenzo revela este jueves primera convocatoria para su nuevo ciclo con Colombia; 25 jugadores esperan debutar

Sin la presión de incluir o no a James Rodríguez en la lista de convocados para los tres partidos amistosos que tendrá la Selección Colombia en la fecha FIFA ante México (26 de septiembre), Paraguay (2 de octubre) y Perú (6 de octubre), el técnico Néstor Lorenzo ofrecerá este jueves a las 3:00 p.m. en Bogotá una rueda de prensa en la que hablará del nuevo ciclo que apunta a la Copa América de 2028, las Eliminatorias y el Mundial de 2030.

James (35 años), que había generado controversia en los últimos llamados por su falta de ritmo de competencia, acaba de anunciar el fin de su ciclo con la Tricolor, quitándole así un peso de encima al seleccionador que siempre confió en él. El ‘10’ empezó de lleno su etapa con Atlético Nacional, tal como lo hizo Juan Fernando Quintero (33 años) en el Deportivo Independiente Medellín, quien en días anteriores también le dijo adiós a la Tricolor.

Seguramente entre los nuevos convocados habrá nombres que no gusten a los aficionados y a un sector de la prensa, pues como ha dicho Francisco Maturana, “nunca la gente estará completamente satisfecha con un listado que entregue un técnico de la selección nacional”.

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Si bien se espera que Lorenzo mantenga una base del proceso que culminó en el Mundial de Norteamérica 2026, entre ellos el arquero Álvaro Montero y jugadores de campo como Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Jhon Arias, Gustavo Puerta, Richard Ríos, Jorge Carrascal, Jhon Portilla, Luis Díaz, Luis Javier Suárez, “Cucho” Hernández y Carlos Andrés Gómez, entre otros, en el fútbol internacional hay en la actualidad muchos talentos que hacen méritos para tener la oportunidad en esta primera cita.

Aparte de los ya mencionados, entre algunos que hicieron parte del proceso y no alcanzaron cupo para el Mundial por lesiones o bajo nivel en ese momento, podrían reaparecer Yaser Asprilla, Kevin Mier, Yerson Mosquera o Rafael Santos Borré. Es cierto que no todos tendrán cabida en esta nueva ocasión, porque a lo sumo llamará a 26 jugadores. Sin embargo, algunos que actúan en ligas competitivas y tienen buena valoración económica en el mercado esperan el guiño de Lorenzo.