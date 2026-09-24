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“Recordaremos grandes momentos”: la invitación de los jugadores de Chapecoense y Nacional al partido de este sábado

Chapecoense y Atlético Nacional volverán a encontrarse este sábado en el Atanasio Girardot, en un partido amistoso cargado de memoria, amistad y significado para ambas instituciones.

  • El 30 de noviembre de 2016 se realizó un emotivo homenaje por las víctimas del siniestro aéreo. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
    El 30 de noviembre de 2016 se realizó un emotivo homenaje por las víctimas del siniestro aéreo. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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Atlético Nacional y Chapecoense volverán a encontrarse este sábado 26 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot, en un partido amistoso que estará marcado por la memoria y la amistad que une a las dos instituciones desde la tragedia aérea de 2016. Jugadores de ambos clubes extendieron la invitación a los aficionados para acompañar este encuentro especial, que se realizará en el Atanasio Girardot desde las 3:30 p.m.

Por parte del conjunto brasileño, Eduardo Doma fue uno de los encargados de invitar a los hinchas a hacerse presentes en el escenario antioqueño. El futbolista destacó la importancia del momento que vivirán ambas instituciones y pidió acompañar la jornada.

“Los invito a que vengan al partido amistoso del 26 de septiembre contra el Atlético Nacional en Colombia. Contamos con su presencia en este momento histórico”, expresó el jugador de Chapecoense en el mensaje difundido por el club.

Desde Atlético Nacional también hubo invitaciones para el compromiso. Andrés Román pidió a los aficionados acompañar al equipo en una tarde que tendrá un significado especial y en la que se reencontrarán dos instituciones que construyeron un vínculo profundo después del accidente aéreo que sufrió el plantel brasileño cuando se dirigía a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana de 2016.

“Quiero pasar por acá y hacerles una bonita invitación a que nos acompañen al partido contra Chapecoense. Va a ser una bonita tarde. Espero que nos acompañen y podamos disfrutar un excelente día”, manifestó Román.

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A la invitación también se sumó Juan Manuel Zapata, quien convocó a los hinchas a vivir la jornada junto a los visitantes brasileños. El mediocampista verdolaga hizo énfasis en el carácter de unión que tendrá el encuentro.

“Los invitamos este sábado para el partido contra Chapecoense. Recordaremos grandes momentos, así que los esperamos”, señaló Zapata.

El partido tendrá como escenario el mismo estadio que Chapecoense debía visitar en noviembre de 2016 para enfrentar a Nacional en la final de la Copa Sudamericana. La tragedia aérea ocurrida el 28 de noviembre de aquel año cambió para siempre la historia de los dos clubes y dio origen a una relación de fraternidad que se ha mantenido con el paso del tiempo.

El nuevo encuentro en Medellín será, por tanto, mucho más que un amistoso. Será una oportunidad para que los aficionados de Nacional y Chapecoense se reúnan nuevamente alrededor del fútbol y para mantener vivo el recuerdo de quienes hicieron parte de aquella historia.

Diez años después de la tragedia, los dos clubes volverán a compartir cancha en el Atanasio Girardot. Esta vez, el balón volverá a rodar acompañado por los mensajes de amistad, memoria y unión que han caracterizado la relación entre Nacional y Chapecoense.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo y dónde se jugará el amistoso entre Nacional y Chapecoense?
El partido se disputará este sábado 26 de septiembre, desde las 3:30 p. m., en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.
¿Qué jugadores invitaron a los hinchas a acompañar el partido?
Eduardo Doma, de Chapecoense, y los jugadores de Nacional Andrés Román y Juan Manuel Zapata extendieron la invitación a los aficionados para acompañar este encuentro especial.
¿Por qué Atlético Nacional y Chapecoense volverán a jugar en el Atanasio Girardot en 2026?
El partido amistoso busca reunir nuevamente a las dos instituciones y mantener vivo el vínculo de amistad y fraternidad que surgió después de la tragedia aérea de 2016.

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