“Recordaremos grandes momentos”: la invitación de los jugadores de Chapecoense y Nacional al partido de este sábado

Por parte del conjunto brasileño, Eduardo Doma fue uno de los encargados de invitar a los hinchas a hacerse presentes en el escenario antioqueño. El futbolista destacó la importancia del momento que vivirán ambas instituciones y pidió acompañar la jornada.

Atlético Nacional y Chapecoense volverán a encontrarse este sábado 26 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot, en un partido amistoso que estará marcado por la memoria y la amistad que une a las dos instituciones desde la tragedia aérea de 2016. Jugadores de ambos clubes extendieron la invitación a los aficionados para acompañar este encuentro especial, q ue se realizará en el Atanasio Girardot desde las 3:30 p.m.

“Los invito a que vengan al partido amistoso del 26 de septiembre contra el Atlético Nacional en Colombia. Contamos con su presencia en este momento histórico”, expresó el jugador de Chapecoense en el mensaje difundido por el club.

Desde Atlético Nacional también hubo invitaciones para el compromiso. Andrés Román pidió a los aficionados acompañar al equipo en una tarde que tendrá un significado especial y en la que se reencontrarán dos instituciones que construyeron un vínculo profundo después del accidente aéreo que sufrió el plantel brasileño cuando se dirigía a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana de 2016.

“Quiero pasar por acá y hacerles una bonita invitación a que nos acompañen al partido contra Chapecoense. Va a ser una bonita tarde. Espero que nos acompañen y podamos disfrutar un excelente día”, manifestó Román.

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A la invitación también se sumó Juan Manuel Zapata, quien convocó a los hinchas a vivir la jornada junto a los visitantes brasileños. El mediocampista verdolaga hizo énfasis en el carácter de unión que tendrá el encuentro.

“Los invitamos este sábado para el partido contra Chapecoense. Recordaremos grandes momentos, así que los esperamos”, señaló Zapata.

El partido tendrá como escenario el mismo estadio que Chapecoense debía visitar en noviembre de 2016 para enfrentar a Nacional en la final de la Copa Sudamericana. La tragedia aérea ocurrida el 28 de noviembre de aquel año cambió para siempre la historia de los dos clubes y dio origen a una relación de fraternidad que se ha mantenido con el paso del tiempo.