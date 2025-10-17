Nacional va a Pasto por la clasificación, sin Morelos, Cardona ni Ospina: a qué hora y dónde verlo

Atlético Nacional vuelve a ponerse a prueba. Este sábado, desde las 2:00 p.m. en el estadio Libertad de Pasto y con transmisión de Win Sports +, el equipo verdolaga buscará sellar su clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay-2. Lo hará en medio de un escenario complejo, con ausencias sensibles, pero también con la confianza fortalecida tras la remontada ante el Deportivo Cali y la ratificación oficial de Diego Arias como técnico hasta diciembre.
