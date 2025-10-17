Nacional va a Pasto por la clasificación, sin Morelos, Cardona ni Ospina: a qué hora y dónde verlo

Atlético Nacional vuelve a ponerse a prueba. Este sábado, desde las 2:00 p.m. en el estadio Libertad de Pasto y con transmisión de Win Sports +, el equipo verdolaga buscará sellar su clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay-2. Lo hará en medio de un escenario complejo, con ausencias sensibles, pero también con la confianza fortalecida tras la remontada ante el Deportivo Cali y la ratificación oficial de Diego Arias como técnico hasta diciembre.

La misión es clara: ganar para asegurar el boleto anticipado a la siguiente fase y mantener viva la ilusión de un nuevo título. Sin embargo, el reto no es menor. La altura, el césped pesado del sur del país y un rival necesitado de puntos hacen de esta visita una auténtica prueba de carácter para el conjunto antioqueño. Bajas que pesan El panorama previo al viaje no fue sencillo. Nacional no podrá contar con su goleador Alfredo Morelos, suspendido, ni con el creativo Edwin Cardona, sancionado por acumulación de amarillas. A la lista de ausentes se suman el joven atacante Juan José Arias, lesionado, y el arquero David Ospina, recién regresado de la Selección Colombia. Tampoco estarán César Haydar, Juan Manuel Zapata ni Juan José Rosa, aún en readaptación física. Por fortuna, también hay regresos y caras nuevas que alimentan la esperanza. Andrés Román vuelve, al igual que Andy Batioja y el argentino Juan Bauzá, mientras que el joven Fabio Martínez tendrá la oportunidad de debutar en defensa.

La victoria 2-1 ante el Cali en el Atanasio Girardot significó más que tres puntos: fue una inyección anímica. Nacional supo sobreponerse a un marcador adverso. Esa reacción coincidió con la ratificación de Diego Arias como técnico, una decisión que ha traído calma y estabilidad al camerino. Bajo su mando, Nacional suma cinco partidos sin perder entre Liga y Copa, y llega con 27 puntos, a un paso de la clasificación.

El Pasto atraviesa un momento complicado, con cinco partidos sin ganar y apenas 12 puntos que lo ubican en la penúltima posición. El último triunfo ante Nacional se remonta al 20 de septiembre de 2017, cuando un doblete de Javier Reina selló un 2-0 en el Libertad. Desde entonces, el verde paisa acumula más de siete años sin perder ante los nariñenses. En 66 enfrentamientos por Liga, Nacional domina ampliamente con 36 victorias, mientras que Pasto solo ha ganado 15, la misma cifra de empates.

Con 27 unidades y un rendimiento en alza, Nacional sabe que un triunfo en Pasto no solo sellará su clasificación, sino que confirmará la solidez del proceso que lidera Diego Arias. “Estamos convencidos de que el grupo tiene con qué competir en cualquier cancha. Respetamos a Pasto, pero sabemos que depende de nosotros”, dijo el técnico verde La travesía al sur será exigente, pero hay confianza, carácter y una idea clara de juego. Porque para Nacional, cada partido es una reafirmación de su historia y de su mística.