Así le fue a Nacional en sus visitas al Morumbí, ¿la estadística está a su favor?

Han pasado nueve años desde la última vez que Atlético Nacional visitó, por Copa Libertadores, el estadio Morumbí de Sao Paulo. Aquella noche del 6 de julio del 2016, con ese escenario mítico, gigante, lleno a reventar, aún está enquistada en la memoria de los aficionados del cuadro verde.
Ese día se disputó el juego de ida de las semifinales de esa edición de la “Gloria Eterna”, a la postre ganada por los antioqueños. El contexto era complicado. Nacional tenía, al frente, al equipo brasileño con más títulos internacionales. También el público en contra.