Nacional ya mueve sus fichas para la próxima temporada: ¿Morelos se queda? ¿Quiénes se van?

El futuro de Alfredo Morelos en Atlético Nacional vuelve a instalarse en el centro del debate, como tantas veces ocurre cuando se trata de un jugador que despierta pasiones, divide opiniones y, al mismo tiempo, responde en los momentos clave. A pocos meses de que empiece a definirse la temporada 2026, el panorama alrededor del delantero cordobés está lejos de ser claro y mantiene en vilo a la hinchada ‘verdolaga’. El préstamo de Morelos con Nacional tiene fecha de vencimiento: 31 de diciembre de 2025. Hasta entonces, el atacante seguirá ligado al club paisa, pero el verdadero problema aparece al mirar hacia Brasil. Santos, dueño de sus derechos deportivos hasta diciembre de 2026, no estaría dispuesto a renovar el acuerdo en los mismos términos que permitieron su llegada a Medellín. En ese pacto, el club brasileño asumía cerca del 70 % del salario del jugador, una condición que hoy parece insostenible para ellos.

Lejos de pensar en un nuevo préstamo, Santos busca una salida definitiva y habría fijado un precio cercano a los cinco millones de dólares por el pase de Morelos. Una cifra elevada para la realidad económica del fútbol colombiano y que, sin duda, representa un obstáculo importante para Atlético Nacional, que debe medir con lupa cada decisión financiera en medio de un proyecto deportivo que busca equilibrio entre resultados y sostenibilidad. Mientras los números se enfrían en las oficinas, el corazón del jugador parece estar claro. Alfredo Morelos no ha ocultado su deseo de continuar en Nacional. En declaraciones recientes, el delantero fue enfático al señalar que se siente feliz en el club, respaldado por sus compañeros y conectado con la afición. En Medellín volvió a reencontrarse con el gol, con la confianza y con los títulos, elementos que habían sido esquivos en otras etapas de su carrera.

“Con trabajo, sacrificio y humildad, espero que se den las condiciones para seguir vistiendo esta camiseta”, ha expresado el atacante, dejando claro que su intención es seguir defendiendo el escudo verde. Para Morelos, Nacional no ha sido solo un equipo más: ha sido el lugar donde volvió a sentirse protagonista, donde recuperó la sonrisa y donde volvió a levantar trofeos que pesan en la historia del club y en su propio recorrido como futbolista. Sin embargo, el fútbol pocas veces se decide solo desde el deseo. Las negociaciones avanzan, es cierto, pero todavía no hay un acuerdo cerrado que garantice la continuidad del ‘Búfalo’ más allá de 2025. En Nacional saben que el tiempo juega un papel clave y que cualquier movimiento deberá hacerse con inteligencia, sin comprometer el futuro financiero de la institución.