Nacional ya mueve sus fichas para la próxima temporada: ¿Morelos se queda? ¿Quiénes se van?

Atlético Nacional empieza a definir su hoja de ruta para la próxima temporada, con decisiones clave sobre la mesa. La continuidad de Alfredo Morelos, las salidas confirmadas y otros movimientos en evaluación marcan el inicio de un mercado que promete cambios importantes.

    Alfredo Morelos, una de las fichas clave que quiere retener Nacional para 2026. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 14 horas
bookmark

El futuro de Alfredo Morelos en Atlético Nacional vuelve a instalarse en el centro del debate, como tantas veces ocurre cuando se trata de un jugador que despierta pasiones, divide opiniones y, al mismo tiempo, responde en los momentos clave. A pocos meses de que empiece a definirse la temporada 2026, el panorama alrededor del delantero cordobés está lejos de ser claro y mantiene en vilo a la hinchada ‘verdolaga’.

El préstamo de Morelos con Nacional tiene fecha de vencimiento: 31 de diciembre de 2025. Hasta entonces, el atacante seguirá ligado al club paisa, pero el verdadero problema aparece al mirar hacia Brasil. Santos, dueño de sus derechos deportivos hasta diciembre de 2026, no estaría dispuesto a renovar el acuerdo en los mismos términos que permitieron su llegada a Medellín. En ese pacto, el club brasileño asumía cerca del 70 % del salario del jugador, una condición que hoy parece insostenible para ellos.

Lejos de pensar en un nuevo préstamo, Santos busca una salida definitiva y habría fijado un precio cercano a los cinco millones de dólares por el pase de Morelos. Una cifra elevada para la realidad económica del fútbol colombiano y que, sin duda, representa un obstáculo importante para Atlético Nacional, que debe medir con lupa cada decisión financiera en medio de un proyecto deportivo que busca equilibrio entre resultados y sostenibilidad.

Mientras los números se enfrían en las oficinas, el corazón del jugador parece estar claro. Alfredo Morelos no ha ocultado su deseo de continuar en Nacional. En declaraciones recientes, el delantero fue enfático al señalar que se siente feliz en el club, respaldado por sus compañeros y conectado con la afición. En Medellín volvió a reencontrarse con el gol, con la confianza y con los títulos, elementos que habían sido esquivos en otras etapas de su carrera.

“Con trabajo, sacrificio y humildad, espero que se den las condiciones para seguir vistiendo esta camiseta”, ha expresado el atacante, dejando claro que su intención es seguir defendiendo el escudo verde. Para Morelos, Nacional no ha sido solo un equipo más: ha sido el lugar donde volvió a sentirse protagonista, donde recuperó la sonrisa y donde volvió a levantar trofeos que pesan en la historia del club y en su propio recorrido como futbolista.

Sin embargo, el fútbol pocas veces se decide solo desde el deseo. Las negociaciones avanzan, es cierto, pero todavía no hay un acuerdo cerrado que garantice la continuidad del ‘Búfalo’ más allá de 2025. En Nacional saben que el tiempo juega un papel clave y que cualquier movimiento deberá hacerse con inteligencia, sin comprometer el futuro financiero de la institución.

En paralelo a la situación de Morelos, el club ya empezó a mover fichas de cara a la próxima temporada. Nacional confirmó que Billy Arce y Joan Castro no continuarán en la institución para 2026, decisiones que forman parte de una reestructuración del plantel y que abren espacios para nuevas alternativas en la nómina. Además, la dirigencia evalúa la posibilidad de extender el préstamo del uruguayo Camilo Cándido, un jugador que ha dejado buenas sensaciones y cuya continuidad también está sobre la mesa.

Así, Atlético Nacional vive semanas determinantes. Entre despedidas, evaluaciones y negociaciones complejas, el caso de Alfredo Morelos se erige como uno de los grandes temas del mercado. La hinchada espera, el jugador sueña y los dirigentes negocian. El desenlace aún no está escrito, pero lo único claro es que el futuro del goleador sigue siendo una incógnita que marcará el rumbo del club en los próximos meses.

