“Son dos rojas claras”: José Mourinho, con fotos en mano, cuestionó arbitraje tras el derbi entre Atlético y Real Madrid

El técnico del Real Madrid, Jose Mourinho, arremetió contra el arbitraje este domingo tras caer 2-1 contra el Atlético de Madrid en el derbi de la séptima fecha de LaLiga.
El equipo de Mourinho cayó al tercer puesto de la clasificación a seis puntos del líder Barcelona, tras perder en el estadio Metropolitano.
Mourinho se mostró especialmente descontento por las faltas de Cristian Romero y Lee Kang-in sobre Jude Bellingham y Federico Valverde en la primera parte, que según el técnico portugués tenían que haber sido sendas tarjetas rojas.
El Real Madrid se quedó al inicio de la segunda parte con diez por la expulsión de Dean Huijsen tras cometer un penal sobre Giuliano Simeone.
“Nos podemos ahorrar la rueda de prensa porque la historia del partido está aquí; son dos tarjetas rojas claras”, dijo Mourinho a los periodistas, sujetando una hoja impresa con imágenes de las faltas que habían generado su enfado.