Falcao volvió a jugar con Millonarios después de 209 días: así fue su “debut” ante Boca Juniors

La Bombonera, el mítico estadio de Boca, estaba lleno a reventar para ver el encuentro, en medio del verano bonarense. Los aficionados del cuadro xeneize disfrutaron con los acercamientos de sus atacantes al arco del club colombiano, dirigido por Hernán Torres, pero no pudieron gritar gol, como lo esperaban.

El encuentro terminó 0-0. Boca Juniors fue muy superior a Millonarios durante el partido, pero no logró concretar las opciones que generó. Uno de los momentos que más “emoción” generó fue el ingreso de Falcao. Corría el minuto 64 del partido cuando el tablero de los cambios se iluminó en el sector occidental de la cancha y mostró el número 9.

Falcao ingresó en lugar de Rodrigo Contreras. Mientras entraba a la cancha, García era silbado por parte de los aficionados de Boca Juniors, quienes lo recuerdan por su debut profesional y buen paso en River Plate de Argentina, el gran rival de los xeneizes.

La última vez que Falcao había jugado como profesional fue el 19 de junio del 2025, cuando hizo parte de la plantilla de Millonarios que enfrentó a Santa Fe en el clásico bogotano de la sexta fecha de los cuadrangulares del Apertura. Ese día lanzó críticas al arbitraje colombiano después de haber hecho un golazo de tiro libre.