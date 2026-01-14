x

Falcao volvió a jugar con Millonarios después de 209 días: así fue su “debut” ante Boca Juniors

El futbolista colombiano no jugaba desde el 19 de junio de 2025, cuando hizo gol en un clásico contra Santa Fe.

  • El delantero colombiano Falcao García terminó siendo el capitán de Millonarios en el partido contra Boca Juniors de Argentina en La Bombonera . Foto: tomada del x de @MillosFCoficial
    El delantero colombiano Falcao García terminó siendo el capitán de Millonarios en el partido contra Boca Juniors de Argentina en La Bombonera . Foto: tomada del x de @MillosFCoficial
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
Falcao García debutó de nuevo, con Millonarios. El delantero samario, que el próximo 10 de febrero cumplirá 40 años, jugó 24 minutos en el empate sin goles entre el cuadro bogotano y Boca Juniors de Argentina en un partido amistoso que se disputó en La Bombonera de Buenos Aires el miércoles en la noche.

Los equipos se enfrentaron en un juego de pretemporada para homenajear al técnico argentino Miguel Ángel Russo, quien fue campeón con ambas instituciones y falleció a finales de 2025, mientras era el entrenador titular del cuadro argentino.

La Bombonera, el mítico estadio de Boca, estaba lleno a reventar para ver el encuentro, en medio del verano bonarense. Los aficionados del cuadro xeneize disfrutaron con los acercamientos de sus atacantes al arco del club colombiano, dirigido por Hernán Torres, pero no pudieron gritar gol, como lo esperaban.

El encuentro terminó 0-0. Boca Juniors fue muy superior a Millonarios durante el partido, pero no logró concretar las opciones que generó. Uno de los momentos que más “emoción” generó fue el ingreso de Falcao. Corría el minuto 64 del partido cuando el tablero de los cambios se iluminó en el sector occidental de la cancha y mostró el número 9.

Falcao ingresó en lugar de Rodrigo Contreras. Mientras entraba a la cancha, García era silbado por parte de los aficionados de Boca Juniors, quienes lo recuerdan por su debut profesional y buen paso en River Plate de Argentina, el gran rival de los xeneizes.

La última vez que Falcao había jugado como profesional fue el 19 de junio del 2025, cuando hizo parte de la plantilla de Millonarios que enfrentó a Santa Fe en el clásico bogotano de la sexta fecha de los cuadrangulares del Apertura. Ese día lanzó críticas al arbitraje colombiano después de haber hecho un golazo de tiro libre.

Por las palabras que dijo, no podrá jugar durante las primeras cuatro fecha –a menos que Dimayor rebaje la sanción–, de la Liga 2026-1. No obstante, lo que mostró en cancha durante los minutos que jugó contra Boca Juniors muestran que está en buena condición física y que puede “pelear” la titularidad con sus compañeros de equipo de par en par.

