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Millonarios se quedó sin técnico: Fabián Bustos fue destituido a horas del clásico ante Santa Fe; ¿quién dirigirá al azul?

El entrenador argentino, Fabián Bustos, dirigió a Millonarios durante ocho meses.

  • Fabián Bustos dejó Millonarios tras el empate contra Internacional de Bogotá. FOTO: MillosFCOficial
    Fabián Bustos dejó Millonarios tras el empate contra Internacional de Bogotá. FOTO: MillosFCOficial
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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Sin pena ni gloria se recordará el paso de Fabián Bustos por Millonarios, pues en la noche del pasado martes primero de septiembre, el cuadro “Embajador” hizo pública la rescisión de contrato del director técnico argentino. Bustos llegó a la capital de la República el 2 de febrero de este año para reemplazar a Hernán Torres como estratega de los azulez.

“Millonarios FC informa que el profesor Fabián Bustos no continuará como entrenador del equipo profesional. Millonarios quiere expresar al profesor Bustos y a su cuerpo técnico su más sincero agradecimiento por su profesionalismo, esfuerzo, dedicación y calidad humana durante su etapa al frente del equipo”, escribió el equipo capitalino en el comunicado oficial.

Esta noticia golpea fuerte en el entorno azul, principalmente por el momento en que se dio. A 24 horas del derbi de la ciudad contra Independiente Santa Fe, se dio a conocer su salida. Con Millonarios en la quinta posición del campeonato, algo que no está mal, pero con formas de juego que no agradan al aficionado y ahora sin técnico, enfrentarán este miércoles al rojiblanco.

Quien reemplace de forma interina al gaucho de cara al clásico capitalino será Omar Rodríguez con la ayuda de Guiam Carlos Espinoza. Con la marea en su momento más fuerte, Millonarios se ve obligado a ganar contra Santa Fe para apaciguar las aguas.

Según versiones que maneja la prensa en Bogotá, las principales razones de la salida de Bustos del banquillo “Embajador” fueron cuatro: su estilo de juego no agradaba al hincha, el equipo está en un proceso de venta, no salió campeón en el primer semestre y tuvo discusiones abiertas con la directiva.

Bustos dirigió a Millonarios en 32 partidos por todas las competiciones, ganó 16, empató 9 y perdió 7. No clasificó a los playoffs de la Liga Betplay 2026-1, tampoco superó la fase de grupos de Copa Sudamericana, no obstante, el triunfo por la fase previa de este certamen continental ante Atlético Nacional es su mejor recuerdo con los azules.

Posibles reemplazos

En Barranquilla, el Junior oficializó a Sebastián Viera como su nuevo entrenador, de esta forma, los rumores que ubicaban a Alberto Gamero en el “Tiburón” se cayeron, pero se levantó el nuevo posible destino: Millonarios. “Tito” Gamero ganó tres títulos con el “Ballet Azul”: una liga, una copa y una superliga.

Tras la reciente eliminación de Cerro Porteño en la Copa Libertadores a manos de Palmeiras, el director técnico argentino, Ariel Holan, dejó el cargo en el “Ciclón de Barrio Obrero”. En el pasado, Holan negoció con Millos y ahora, con el DT libre y el equipo sin entrenador, la posibilidad de que llegue aumenta.

Lea también: DIM y Nacional tienen hoy a los mejores sub-20 de la Liga Betplay; conozca quiénes son

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¿Por qué salió Fabián Bustos de Millonarios?
Según versiones de la prensa de Bogotá citadas en la noticia, influyeron cuatro factores: el estilo de juego no convencía a los hinchas, el club atraviesa un proceso de venta, Bustos no fue campeón en el primer semestre y tuvo discusiones abiertas con la directiva. Millonarios, en su comunicado oficial, no detalló las razones de la rescisión.
¿Cuánto tiempo estuvo Fabián Bustos como técnico de Millonarios?
Bustos llegó a Millonarios el 2 de febrero de 2026 para reemplazar a Hernán Torres y dejó el cargo el 1 de septiembre de 2026, según las fechas indicadas en la noticia.
¿Quién dirigirá a Millonarios contra Santa Fe tras la salida de Fabián Bustos?
Omar Rodríguez asumirá de forma interina, con la ayuda de Guiam Carlos Espinoza, para el clásico capitalino.

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