Redención para Falcao: Dimayor reduce castigo y autoriza su regreso a las canchas, ¿cuándo podrá debutar?

La Dimayor anunció este martes la reducción de la sanción impuesta a Radamel Falcao García, que pasó de cuatro a dos fechas, decisión que habilita al delantero samario para debutar este miércoles frente a Deportivo Pasto. El goleador histórico de la Selección Colombia ya cumplió las dos jornadas de suspensión —ante Atlético Bucaramanga y el mismo Deportivo Pasto—, por lo que quedó disponible para regresar a la competencia oficial. No obstante, la resolución establece una situación condicional por seis meses, periodo en el que cualquier reincidencia activará automáticamente el castigo restante.

Según explicó la Dimayor, si Falcao incurre en una nueva infracción de igual o similar naturaleza durante ese lapso, deberá cumplir las dos fechas adicionales que quedaron en suspensión, sin perjuicio de una nueva sanción disciplinaria. Además, el jugador asumió el compromiso de promover el respeto y el juego limpio dentro y fuera del campo. “En lo referente al periodo de situación condicional del término de seis (6) meses (...) en caso de constatarse que el jugador cometiera una nueva infracción de igual o similar naturaleza, la suspensión decretada será revocada y la sanción recobrará su vigor”, señala el documento oficial del Comité Disciplinario. La sanción original fue impuesta tras las fuertes declaraciones del atacante luego de la eliminación de Millonarios ante Santa Fe, el pasado 19 de junio, cuando cuestionó duramente el desempeño del VAR.

“Y cuando había que revisar nunca revisaban. Y que se jodan los del VAR, pero en Manizales nos robaron dos penales. Todo el torneo ante la duda era en contra de Millonarios”, expresó entonces el delantero.