Redención para Falcao: Dimayor reduce castigo y autoriza su regreso a las canchas, ¿cuándo podrá debutar?

La Dimayor anunció este martes la reducción de la sanción impuesta a Radamel Falcao García, que pasó de cuatro a dos fechas, decisión que habilita al delantero samario para debutar este miércoles frente a Deportivo Pasto.
El goleador histórico de la Selección Colombia ya cumplió las dos jornadas de suspensión —ante Atlético Bucaramanga y el mismo Deportivo Pasto—, por lo que quedó disponible para regresar a la competencia oficial. No obstante, la resolución establece una situación condicional por seis meses, periodo en el que cualquier reincidencia activará automáticamente el castigo restante.