Video | Miguel Ángel Borja está intratable con el América de México; vea aquí su nuevo gol

El colombiano Miguel Borja jugó su primer partido como titular en México y marcó un gol en el triunfo del América por 4-2 sobre el Necaxa el domingo en el cierre de la décima fecha del torneo Apertura 2026, que lidera el Toluca.

Borja anotó por tercera jornada consecutiva y llegó a cuatro goles en 113 minutos con las Águilas.

Con su triunfo en el estadio Victoria, el América dirigido por el uruguayo Guillermo Almada subió al segundo lugar con 20 puntos, al igual que el Toluca.

“Era un partido complicado para nosotros y teníamos que ganar”, dijo Almada. “Rescato que el equipo se ha repuesto permanentemente al ir en desventaja, intentaremos encontrar la solidez defensiva y generar más a la ofensiva”.

Los Diablos toluqueños mantuvieron el liderato por el criterio de más goles anotados: 23 contra 21 de las Águilas, que tienen un partido pendiente.

Los Rayos del Necaxa del entrenador peruano Juan Reynoso se quedaron con ocho unidades en la decimoséptima posición.

En el primer tiempo, los Rayos estuvieron en ventaja en dos ocasiones con goles de Owen González al minuto 37, y del argentino Julián Carranza al 43’ de penal.

Las Águilas se fueron al descanso con el empate 2-2, con doblete de Henry Martín al 39’ y al 45’+10 de penal.

Al 56’, Miguel “El Colibrí” Borja recibió la pelota en el último cuarto del campo, avanzó con tranquilidad y al entrar al área firmó el 3-2 con un tiro de zurda.