Luto en el fútbol suramericano: falleció el técnico argentino Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

El técnico argentino Miguel Ángel Russo, quien dirigía a Boca Junior desde el pasado mes de junio, falleció este miércoles 8 de octubre del 2025 en Buenos Aires, después de haber tenido varios quebrantos de salud en los últimos meses que llevaron a que fuera hospitalizado algunas veces, mientras que en otras ocasiones recibió atención médica en casa.
“El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”, escribió Boca Juniors en su cuenta de X.