Messi y Mastantuono lideran a Argentina para próximos duelos de Eliminatorias

Lionel Messi y Franco Mastantuono encabezan la lista de la Selección Argentina para las últimas dos fechas de la clasificatoria sudamericana al Mundial de 2026, revelada este jueves en la noche, en la que el técnico Lionel Scaloni sumó dos nombres nuevos a los campeones del mundo.
Lea: Mastantuono en su presentación en el Real Madrid: “Prometo dejar la vida por esta camiseta”
La líder Argentina, ya clasificada a la Copa del Mundo del año próximo en Canadá, Estados Unidos y México, se enfrentará el 4 de septiembre a Venezuela (7°) en el estadio Monumental de Buenos Aires y cinco días después visitará a Ecuador (2°) en Guayaquil.
Las dos caras nuevas en el llamado albiceleste son el mediocampista Alan Varela, del Oporto, y el delantero José Manuel López, del Palmeiras.
Messi llegará a esta serie tras superar una molestia muscular que mermó su presencia este mes en el Inter Miami, flamante finalista de la Leagues Cup, una competición que disputan equipos de la liga mexicana y la MLS.