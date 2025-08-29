Los futbolistas colombianos que tendrán acción este fin de semana en principales ligas del mundo

Antes de concentrarse con la Selección Colombia de cara a la doble fecha por Eliminatorias al Mundial contra Bolivia y Venezuela, el atacante Luis Díaz espera tener este sábado (11:30 p.m.) otra buena presentación con su nuevo club, el Bayern de Múnich, en el que tuvo una gran adaptación y ya es figura gracias a sus capacidades técnicas.

Díaz no estuvo tan eficaz en su último encuentro al errar varias opciones de gol. Sin embargo, tiene total respaldo de compañeros y cuerpo técnico, liderado por el belga Vincent Kompany.

En ese reciente duelo, en que se clasificó a los dieciseisavos de final de la Copa de Alemania, Bayern ganó 3-2, en tiempo de descuento, al Wehen Wiesbaden, de la tercera categoría.

Ahora, por la Bundesliga, en la que goleó en la primera jornada 6-0 contra el RB Leipzig, se medirá como visitante frente al Augsburgo, que viene de vencer 1-3 al Friburgo.

Cabe recordar que Díaz ha tenido una buena conexión con sus compañeros, entre ellos el inglés Harry Kane.