Respecto a este tema, el técnico colombo-argentino Óscar Héctor Quintabani manifestó que puede parecer sencillo, pero encontrar la posición idónea para que un jugador rinda no es tarea fácil. “Para eso es el día a día y el trabajo antes de los partidos. Es ahí cuando uno puede identificar en qué lugar de la cancha el jugador se siente más cómodo y tiene un mejor desempeño”.

Acá analizamos cuatro aspectos que le han permitido lograr dos victorias consecutivas, frente a Jaguares (1-0) y Cali (3-0), y aunque todavía no son para lanzar las campanas al vuelo, sí le han cambiado la percepción al hincha sobre lo que venía mostrando el conjunto verdolaga.

Encontró nuevas sociedades

El entrenador interino halló en Andrés Román, Yerson Candelo y Dorlan Pabón un tridente que genera fútbol y confunde a los rivales con su velocidad, habilidad y potencia. Él mismo lo mencionó en la rueda de prensa tras la victoria sobre el Cali. “A esos tres jugadores yo no los quisiera tener que enfrentar nunca como marcador de punta, son un dolor de cabeza impresionante, porque se entienden y no necesitan ni mirarse para saber qué es lo que van a hacer. Responden no solamente atacando, sino también defendiendo”.

Así mismo, dice que por izquierda le gustó el trabajo de Danovis Banguero con el “Rifle” Andrade. “Se acomodaron muy bien y el grupo los respalda y cree en las condiciones que tienen”.